augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felsőoktatás

49 perce

Meglepetés Gyöngyösön - az egyik szakon százzal nőtt a felvételi ponthatár

Címkék#Eszterházy Károly Katolikus Egyetem#Károly Róbert Campus#felvételi ponthatárok#felvételi

A szakok egyik felén fölfelé, másikon lefelé mozdultak el a ponthatárok az egyetemeken, és a mozgás több tucat pont is lehetett. Gyöngyösön az egyik szakra százzal több ponttal vették föl a hallgatókat, mint tavaly. A felvételi ponthatárok emelkedése több esetben sem volt gátja a hallgatószám növekedésének

Tóth Balázs

A legnépszerűbb szakok felénél fölfelé, másik felénél lefelé mozdult el a ponthatár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen az idei általános felvételi eljárásban. A felvi.hu-n böngésztük a felvételi ponthatárokat. Eszerint azon képzések közül, amelyekre idén legalább harminc hallgatót vett föl az Eszterházy, kilenc tartozik azok közé, ahol több pont kellett a bejutáshoz és nyolc olyan van, ahol kevesebbre volt szükség. Négy esetben a bejutási küszöb emelése ellenére nőtt a fölvett létszám összesen 63 fővel, és nem egyszer drasztikus, 23, illetve48 pontos emelkedés ellenére sikerült több hallgatót fölvenni a nappalis programtervező informatikus és az edző képzésekre. A jászberényi levelezős csecsemő- és kisgyereknevelő képzés esetében egy pontos emeléssel együtt harminchattal emelkedett a fölvettek száma. Több pont kellett az egri levelezős óvodapedagógus, és csecsemő- és kisgyermeknevelő szakokra, a nappalis tervezőgrafikus, gyógypedagógus, csecsemőnevelő képzésekre és a két féléves testnevelőtanár mesterszakra. Az alapszakok esetében nem volt ritka a drasztikus emelés, az óvodapedagógusnál hatvan, a csecsemőgondozónál 52, az edzőnél 48 plusz pontra volt szükség tavalyhoz képest.

A felvételi ponthatárok meghúzása után fölvett új hallgatók kíváncsian tekinthetnek a jövőbe
A felvételi ponthatárok meghúzása után fölvett új hallgatók kíváncsian tekinthetnek a jövőbe
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Kevesebb pont kellett például tanító, mozgóképkultúra és médiaismeret, szociálpedagógus képzésekre nem is kevéssel, 28-44 ponttal csökkentek a ponthatárok. A legnépszerűbb gyógypedagógus levelezős képzéseknél csak kettővel ment lejjebb a ponthatár.

EKKE pontszámítás: Egerben 460 volt az idei csúcs minimum pontszám

Míg tavaly a legmagasabb minimum pontszám 470 volt, ez a fizika-matematika osztatlan tanárképzés volt, de itt csak egy jelentkező és felvett volt, idén 460 pont volt a „csúcs” a gazdaságinformatikus költségtérítéses levelező képzésen, ezt a határt egyetlen felvett hallgató miatt húzták meg. A sorban következő biológia-történelem levelező, állami ösztöndíjas (455 pont), angol-magyar levelező, önköltséges (450 pont), informatika-matematika levelező, önköltséges (450 pont), fizika-matematika nappali, állami ösztöndíjas képzésre (445 pont) szintén egy-egy jelentkező nyert felvételt, mindannyian ide jelentkeztek első helyen.

 

A sorban még sok további, hasonló jelentkezési és felvételi számú szak következik, az első népesebb különítményt az idén újdonságnak számító pszichológia nappalis alapképzés jelenti, amelynél 414 pont volt a határ, ezt a 300 jelentkező közül 41-en teljesítette. A költségtérítéses képzésre 400 pontnál húzták meg a határt, 144-ből 14-en jutottak be így a képzésre. A magas pontszámú és viszonylag népes szakok közé tartozik még a pénzügy-számvitel alapképzés nappali és levelezős formában, állami ösztöndíjjal: 412, illetve 405 pontra volt szükség a bejutáshoz, ami 69, illetve 64 ponttal magasabb a tavalyinál, ennek ellenére többen nyertek felvételt (nappalin 13-mal nőtt a létszám). A kereskedelem és marketing szak nappalin, államin 400-as ponthatárt kapott a tavalyi 370 után, és ugyanannyian kezdik meg tanulmányaikat, mint 2024-ben. A gazdálkodási és menedzsment nappali alapképzésen csökkent a ponthatár 410-ről 396-ra, a létszám pedig maradt 24.

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem: Ez volt a legalacsonyabb a felvételi ponthatárok közül

Ami az idei legalacsonyabb ponthatárokat illeti, a szőlész-borász levelezős, önköltséges szakképzésre való bejutáshoz elég volt 202 pont, a távoktatásos programozó szakmai képzéshez 206 pont kellett, a gazdaságinformatikus levelezős alapképzésnél és az önköltséges, levelezős programtervező informatikus alapképzéshez is 210 pontra volt szükség, előbbi 24-gyel csökkent, utóbbi szinten maradt. Jelentősebb létszámot, 26-ot a gazdaságinformatikára vettek föl, a többire 4-5 hallgató jutott be.

A mesterképzések esetében a ponthatárok kisebb mértékben mozogtak, de a csökkenés itt is több bejutást eredményezett, mint az ének-zenetanár, a pedagógiatanár és a tervezőgrafikus esetében. Azzal, hogy 90 pontról 88, illetve 87 pontra vitték le a bejutási küszöböt, erre a három képzésre 14 helyett 32 hallgató jutott be. A következő szociálpedagógus és 3 féléves fizikatanár mesterképzésnél emelkedett a ponthatár 81-ről 85-re, illetve 74-ről 82-re, előbbinél plusz egy, utóbbinál mínusz hét hallgató lett az eredmény.

Megnéztünk néhány másik nappali, állami ösztöndíjas alapszakot is, hogyan alakultak a ponthatárok, és ezeknél is vegyes volt a mozgás, több pont kellett anglisztikára, történelemre, kommunikációra, valamint a magyar-történelem tanárszakra, kevesebb szociálpedagógiára, tanítóra, illetve biológia-testnevelés osztatlan tanárszakra. Idén lesz biológia-kémia szakos hallgató, nem lesz viszont matematika-informatika szakos.

Emelkedő ponthatárok Gyöngyösön

A MATE Károly Róbert Campusán szeptemberben jelen állás szerint tizennégy képzés indulhat el, ezek között három olyan van, amelyre tavaly nem vettek föl hallgatót. Négy szakon emelkedett a ponthatár és a felvett létszám is - kereskedelem és marketing levelező, és a pénzügy-számvitel három formában is - két esetben nőtt a ponthatár, de csökkent a létszám gyógynövények szakképzés és a kereskedelem-marketing állami ösztöndíjjal. A fordított eset a költségtérítéses gyógynövényes képzés esetében fordult elő, míg a gazdaságinformatikai levelezős alapszakra és a programozó szakképzésre csökkenő ponthatár ellenére sem tudtak annyi hallgatót fölvenni, mint az előző évben.

Gyöngyösön a legmagasabb pontszámmal a kereskedelem-marketing állami finanszírozású levelezős alapképzésre lehetett bejutni, ide 420 pont kellett, százzal több a tavalyinál, míg a sorban második pénzügy-számvitel levelezős állami képzésre 395 pont, a nappali változatára 376 pont volt a határ, ami 62-vel, illetve 50-nel haladta meg a tavalyit, de a levelezőre 12-vel kevesebb hallgatót vettek föl. A negyedik helyre a turizmus-vendéglátás futott be 355 ponttal és egy hallgatóval., míg a vállalkozásfejlesztési mesterszakra nyolc embert vettek föl, ide minimum 82 pont kellett.

A legalacsonyabb pontszámok a felsőoktatási szakképzésben voltak, programtervező informatikus állami levelező (225 pont), gyógy- és fűszernövények állami levelező (244 pont).

A legmagasabb felvételi ponthatárok az EKKÉ-n 2025-ben

   
  • Szak, szakpár
munkarendfinanszírozásképzési helyjelentkezőkfelvettekponthatár
  • gazdaságinformatikus
LevelezőÖnköltségesEger201460
  • Biológiatanár - történelemtanár
LevelezőÁllami ösztöndíjasEger31455
  • informatikatanár – matematikatanár
LevelezőÖnköltségesEger51450
  • angol nyelv - magyar nyelv és irodalom
LevelezőÖnköltségesEger21450
  • Fizikatanár – matematikatanár
NappaliÁllami ösztöndíjasEger31445
  • Biológiatanár – kémiatanár
LevelezőÖnköltségesEger11441
  • Matematikatanár - német nyelv és kultúra
LevelezőÖnköltségesEger11440
  • német nyelv és kultúra – történelemtanár
NappaliÁllami ösztöndíjasEger61439
  • természettudomány-környezettan tanár
LevelezőÖnköltségesEger41435
  • Etikatanár - magyar nyelv és irodalom
LevelezőÁllami ösztöndíjasEger151435

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu