Másik faluban, városban esélyes csak feleséget találni több településen is Hevesben
Az utóbbi huszonöt évben javult a várható élettartam Heves vármegyében, egyre később jön el az idő, amikor a hölgyek kerülnek többségbe korosztályukban. A férfiak és nők aránya 48-52 százalék a vármegyében, de van harminc olyan település Hevesben, ahol a férfiak vannak többségben.
Heves vármegye lakossága az utóbbi huszonöt évben 322,7 ezerről 282,5 ezerre fogyatkozott, ám közben a születéskor várható élettartam évekkel emelkedett. A férfiak esetében 67,5 évről 2023-ra 73,4 évre emelkedett a szám, míg a nőknél kisebb volt a növekedés, de ők eleve magasabbról is indultak, 76,2 évről 79,9 évre nőtt a mutató. Ezekkel a számokkal azonban az Európai Unióban nem állunk túl jól, az EU átlag a férfiak esetében 78,7 esztendő, a nőknél pedig 84 év. A férfiak csak Bulgáriában, Lettországban, Litvániában és Romániában számíthatnak rövidebb életre, mint Magyarországon, míg a magyar nők csak a bolgárokat előzik meg. Heves vármegye az országos átlaghoz képest le van maradva, hiszen a férfiak várható élettartama 66,77-ről 72,44 évre nőtt, a nőknél pedig 76,78-ról 78,64 évre. Ezekkel a mutatókkal csak Nógrádot, Borsodot, Szabolcsot, Jász-Nagykunt, Békést és Csongrádot előzik meg a hölgyek, a férfiaknál Csongrád elénk került. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a Heves megyei férfiak átlagéletkora 41,5 év, a nőké 46,1 év volt idén januárban. A férfiak és nők aránya is az utóbbiak felé billen, bár világszinten előbbiek vannak többségben.
Az 1966-osoknál fordul a kocka
A KSH adatai szerint 2024-ben 136 ezer 944 férfi és 148 ezer 114 nő élt Heves vármegyében, azaz a lakosság 48 százaléka volt férfi és 52 százaléka nő. Nem minden korosztályban van ez így azonban, a negyvenes évfolyamokig körülbelül 52-48 az arány, csak a férfiak javára. Ritkaság, amikor nőtöbblet van, a végleges fordulópontot az 58 évesek, azaz az 1966-os évfolyam tagjai hozzák el, az idősebb korosztályokban már mindenhol a hölgyek vannak többségben Heves vármegyében. (Ez javult az ezredforduló környékéhez képest, amikor már negyven fölött hullottak a férfiak és az 1956-os születésűeknél eljött az ötven százalékos arány.)
Van azonban még három olyan évfolyam, ahol a nők kerültek többségbe, az 1970-ben születettek és az 1973-asok (az 51 é 54 évesek), valamint a 2006-osok, akik most 18-19 esztendősek.
A hölgyek aránya fokozatosan növekszik és valóban van egy nagyobb törés a 67 éveseknél, amikor a korábbi korosztályok születéskor várható élettartama leketyeg. Kilencven év felett már a Heves vármegyeiek négyötöde nő, igaz 2000-ben ennél rosszabb volt az arány a férfiak szempontjából. Abban az évben egyébként 178 férfi és 813 nő volt, aki elmúlt már 90 esztendős, míg az idei év elején 418 férfi és 1393 hölgy érte már ezt a szép kort.
A korábbinál is aggasztóbb adatokat tett közzé a KSH Heves vármegyéről
A legextrémebb férfitöbblet az 1997-eseké (54,4-45,6 százalék az arány az erősebb nem javára), az 1996-osok között 53,6-46,4 százalék, az 1989-esek esetében pedig 53,4-46,6 százalék. Az ő születésükkor még ugyancsak 52-48 százalékon álltak a mutatók, de azóta persze cserélődhetett is a lakosság Heves vármegyében, sokan költözhettek a fiatalabb (de az idősebb is) korosztályok tagjai közül az országhatáron belül máshová és a határokon kívülre is.
A férfiak és nők aránya a településeken
Megnéztük a KSH adatbázisában, települések szerint hol van férfi- és hol nőtöbblet. Előbbire is találni ugyanis példát, nem is keveset, harmincat Hevesben. Ezek többnyire fiatalabb korösszetételű falvak és városok, vannak köztük szegény települések, ahol több gyereket vállalnak, illetve agglomerációs települések is, ahová az utóbbi időben több kisgyermekes család költözött ki. És leginkább csak néhány fővel vannak többen, tíz faluban a számbeli előnyük nem éri el a tízet. A leginkább elöregedő településeknél masszív nőtöbblet van. Kisebb népességű településeknél torzítja persze az adatokat, ha van ott idősek otthona.
A számokat tekintve a férfitöbbletnél
- Kerecsend vezet, 73 plusz XY kromoszómájú lakossal,
- majd Átány (864), Sarud (53),
- Demjén (52)
- és Poroszló (30) következik.
A harminc településen egyébként a férfiak száma összesen 587-tel haladja meg a nőkét. Az arányokat tekintve Újlőrincfalva vezet, majdnem 56 százaléka a lakosoknak férfi, 23-mal vannak többen a hölgyeknél. A következő Sarud (52,74 százalék), majd Demjén, Kisfüzes és Átány következik 52 százalék feletti mutatókkal. Van két olyan község a vármegyében, Egerszalók és Szarvaskő, ahol a KSH továbbvezetett népességi számai szerint ugyanannyi férfi élt 2024 év elején, mint nő.
Aggasztó adatokat közölt a KSH Hevesről, van miért aggódnunk
Szűcsiben és Váraszón a nők dominálnak
A szám szerinti nőtöbblet a vármegye legnagyobb településein a legmagasabb, Egerben legalább 4300-zal több hölgy (26 ezer 900) él, mint férfi, Gyöngyösön 1873, Hatvanban 761, Hevesen pedig 355 a különbség a hölgyek javára, majd következik Bélapátfalva, Noszvaj, Hort, Parád, Recsk és Abasár 150-200 közötti differenciával.
A százalékos arányokat tekintve Szűcsi vezet 54,63 százalékos női lakossággal, majd Váraszó következik 54,49 százalékkal, és nem sokkal marad el ettől Noszvaj, Eger és Parád sem, a Top 10-be került Mátraballa, Zaránk, Bükkszék, Bükkszenterzsébet és Vámosgyörk is. Tizenhat olyan település van a vármegyében, ahol a hölgyek részaránya meghaladja az 53 százalékot.
Férfiak és nők aránya Heves vármegye településein
- Újlőrincfalva 55,96-44,04 százalék
- Sarud 52,74-47,26 százalék
- Demjén 52,67-47,33 százalék
- Kisfüzes 52,58-47,42 százalék
- Átány 52,22-47,78 százalék
- Parád 45,74-54,26 százalék
- Eger 45,64-54,36 százalék
- Noszvaj 45,58-54,42 százalék
- Váraszó 45,51-54,49 százalék
- Szűcsi 45,37-54,63 százalék
