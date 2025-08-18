Heves vármegye lakossága az utóbbi huszonöt évben 322,7 ezerről 282,5 ezerre fogyatkozott, ám közben a születéskor várható élettartam évekkel emelkedett. A férfiak esetében 67,5 évről 2023-ra 73,4 évre emelkedett a szám, míg a nőknél kisebb volt a növekedés, de ők eleve magasabbról is indultak, 76,2 évről 79,9 évre nőtt a mutató. Ezekkel a számokkal azonban az Európai Unióban nem állunk túl jól, az EU átlag a férfiak esetében 78,7 esztendő, a nőknél pedig 84 év. A férfiak csak Bulgáriában, Lettországban, Litvániában és Romániában számíthatnak rövidebb életre, mint Magyarországon, míg a magyar nők csak a bolgárokat előzik meg. Heves vármegye az országos átlaghoz képest le van maradva, hiszen a férfiak várható élettartama 66,77-ről 72,44 évre nőtt, a nőknél pedig 76,78-ról 78,64 évre. Ezekkel a mutatókkal csak Nógrádot, Borsodot, Szabolcsot, Jász-Nagykunt, Békést és Csongrádot előzik meg a hölgyek, a férfiaknál Csongrád elénk került. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a Heves megyei férfiak átlagéletkora 41,5 év, a nőké 46,1 év volt idén januárban. A férfiak és nők aránya is az utóbbiak felé billen, bár világszinten előbbiek vannak többségben.

Másik faluban, városban esélyes csak feleséget találni több településen is Hevesben

Forrás: VG

Az 1966-osoknál fordul a kocka

A KSH adatai szerint 2024-ben 136 ezer 944 férfi és 148 ezer 114 nő élt Heves vármegyében, azaz a lakosság 48 százaléka volt férfi és 52 százaléka nő. Nem minden korosztályban van ez így azonban, a negyvenes évfolyamokig körülbelül 52-48 az arány, csak a férfiak javára. Ritkaság, amikor nőtöbblet van, a végleges fordulópontot az 58 évesek, azaz az 1966-os évfolyam tagjai hozzák el, az idősebb korosztályokban már mindenhol a hölgyek vannak többségben Heves vármegyében. (Ez javult az ezredforduló környékéhez képest, amikor már negyven fölött hullottak a férfiak és az 1956-os születésűeknél eljött az ötven százalékos arány.)

Van azonban még három olyan évfolyam, ahol a nők kerültek többségbe, az 1970-ben születettek és az 1973-asok (az 51 é 54 évesek), valamint a 2006-osok, akik most 18-19 esztendősek.

A hölgyek aránya fokozatosan növekszik és valóban van egy nagyobb törés a 67 éveseknél, amikor a korábbi korosztályok születéskor várható élettartama leketyeg. Kilencven év felett már a Heves vármegyeiek négyötöde nő, igaz 2000-ben ennél rosszabb volt az arány a férfiak szempontjából. Abban az évben egyébként 178 férfi és 813 nő volt, aki elmúlt már 90 esztendős, míg az idei év elején 418 férfi és 1393 hölgy érte már ezt a szép kort.