Fizetős lesz a Facebook? – Itt a teljes igazság

Sokan találkoztak mostanában egy figyelmeztetéssel a Facebookon, miszerint fizetni kell a reklámmentességért. Ez sokakban felvetette a kérdést: valóban fizetős lesz a Facebook? De gyorsan kiderült, nem kell pánikba esni. A Facebook, ahogyan eddig is, továbbra is ingyenesen használható, amennyiben elfogadjuk a személyre szabott reklámok megjelenítését. Ez a közösségi óriáscég fő üzleti modellje: az adataink alapján célzott hirdetéseket jelenít meg, amiből jelentős bevétele származik.

Ahogy a Boon is megírta, nem arról van szó, hogy amennyiben nem fizetünk a közösségi oldal használatáért, elveszítjük a fiókunkat és messengeren sem léphetünk többé kapcsolatba ismerőseinkkel. Sokkal inkább arról (ahogyan a Youtube esetében is történt), hogy most már élvezhetjük a reklámmentességet, már ha ez nekünk megér éves szinten 36 ezer forintot. Ahogyan a Bors is írja, egy becsukhatatlan üzenet jelenik meg a telefonunkon.

A lényeg, hogy két választásunk van.

Elfogadod a személyre szabott hirdetéseket, így továbbra is ingyen használhatod a Facebookot.

Előfizetsz a reklámmentes verzióra, és nem jelennek meg hirdetések, viszont fizetned kell 2990 forintot.

A Meta ezzel a változtatással próbál megfelelni az EU szigorú szabályainak, amelyek célja, hogy a felhasználók nagyobb kontrollt kapjanak az adataik felett. Fontos kiemelni, nem kötelező fizetni, csupán választható lehetőségről van szó azok számára, akik nem szeretnének reklámokat látni és nem akarják, hogy adataikat hirdetési célokra használják fel.