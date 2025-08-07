Földrengés a volt Bükkben, ennél a településnél mozdult meg a föld

Mozgalmas hónap áll mögöttünk: 2025 júliusában obszervatóriumunk 64 földrengést és 124 antropogén szeizmikus eseményt regisztrált a Kárpát-Pannon régióban – számolt be a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. „Ebben a hónapban 16 lakossági észlelésekkel járó földrengés pattant ki, amelyet főleg Csongrádon és környékén éreztek 07.04. és 07.19. között. A mellékelt ábra az események kezdeti epicentrumait és magnitúdóját szemlélteti.” – írták.

Földrengések és robbantások is voltak hazánkban júliusban

Földrengések és robbantások

Földrengés volt Miskolc és Eger között Kács közelében július28-án. A műszerek a Richter-skála szerinti 2,5-ös erősségű földmozgást észleltek. A földrengést, amely 17 óra 22 perckor, két kilométeres mélységben volt, a lakosság érzékelte. A Bükkben a legtöbb szeizmikus eseményt ugyanakkor robbantás okozta júliusban a poszt szerint.