Földrengés a volt Bükkben, ennél a településnél mozdult meg a föld
A Bükkben sem volt mozdulatlan a föld. Közel 200 földrengés és szeizmikus eseményt regisztráltak hazánkban júliusban.
Mozgalmas hónap áll mögöttünk: 2025 júliusában obszervatóriumunk 64 földrengést és 124 antropogén szeizmikus eseményt regisztrált a Kárpát-Pannon régióban – számolt be a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. „Ebben a hónapban 16 lakossági észlelésekkel járó földrengés pattant ki, amelyet főleg Csongrádon és környékén éreztek 07.04. és 07.19. között. A mellékelt ábra az események kezdeti epicentrumait és magnitúdóját szemlélteti.” – írták.
Földrengések és robbantások
Földrengés volt Miskolc és Eger között Kács közelében július28-án. A műszerek a Richter-skála szerinti 2,5-ös erősségű földmozgást észleltek. A földrengést, amely 17 óra 22 perckor, két kilométeres mélységben volt, a lakosság érzékelte. A Bükkben a legtöbb szeizmikus eseményt ugyanakkor robbantás okozta júliusban a poszt szerint.
"Azt hittem ránk dől a ház" - ismét hármas erősségű földrengés rázta meg az országot
A csongrádi földrengésről mi is beszámoltunk, az eseményt az összes hazai szeizmológiai állomás regisztrálta. A földrengés magnitúdója 3,6 volt, Csongrád közelében július 5-én, 20:55 perckor pattant ki. Július 18-án újabb földrengések rázták meg Csongrád környékét.
