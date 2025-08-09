Folyamatosan fejlődik a hatvani kórház

A hatvani Albert Schweitzer Kórházban nemcsak a gyógyítás, hanem a folyamatos megújulás is a mindennapok része – írja közösségi oldalán Rétvári Bence államtitkár. Kiemelte, a cél: biztosítani, hogy minden páciens korszerű, biztonságos és méltó környezetben kapja meg a szükséges ellátást.

– Megújult informatikai rendszerek gondoskodnak arról, hogy a betegellátás gördülékeny, az adminisztráció gyors és pontos legyen – mert az idő sokszor életet jelent. A felújított és akadálymentesített szakrendelők kényelmesebbé és elérhetőbbé teszik a vizsgálatokat mindenkinek, különösen az idősek és mozgáskorlátozottak számára – részletezte.

Hozzátette, a sürgősségi osztály korszerűsítése lehetővé teszi, hogy a legsúlyosabb állapotú betegek is a legmodernebb eszközökkel, gyorsan és hatékonyan kapjanak segítséget.

A liftek teljes felújítása és akadálymentesítése egy látszólag egyszerű, mégis életminőséget meghatározó lépés.

– A kórház fejlesztései nem állnak meg – hiszen egy modern egészségügy nem csupán a gépekről szól – hanem azokról az emberekről, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy mi jobban legyünk – tette hozzá.