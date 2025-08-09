1 órája
Folyamatosan fejlődik a hatvani kórház
A cél: biztosítani, hogy minden páciens korszerű, biztonságos és méltó környezetben kapja meg a szükséges ellátást.
A hatvani Albert Schweitzer Kórházban nemcsak a gyógyítás, hanem a folyamatos megújulás is a mindennapok része – írja közösségi oldalán Rétvári Bence államtitkár. Kiemelte, a cél: biztosítani, hogy minden páciens korszerű, biztonságos és méltó környezetben kapja meg a szükséges ellátást.
– Megújult informatikai rendszerek gondoskodnak arról, hogy a betegellátás gördülékeny, az adminisztráció gyors és pontos legyen – mert az idő sokszor életet jelent. A felújított és akadálymentesített szakrendelők kényelmesebbé és elérhetőbbé teszik a vizsgálatokat mindenkinek, különösen az idősek és mozgáskorlátozottak számára – részletezte.
Hozzátette, a sürgősségi osztály korszerűsítése lehetővé teszi, hogy a legsúlyosabb állapotú betegek is a legmodernebb eszközökkel, gyorsan és hatékonyan kapjanak segítséget.
A liftek teljes felújítása és akadálymentesítése egy látszólag egyszerű, mégis életminőséget meghatározó lépés.
– A kórház fejlesztései nem állnak meg – hiszen egy modern egészségügy nem csupán a gépekről szól – hanem azokról az emberekről, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy mi jobban legyünk – tette hozzá.
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!
A létezéséről sem tudtunk annak a luxusautónak, amit Hevesben hirdetnek - az ára pedig...