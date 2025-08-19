48 perce
Folytatódik az egyeztetés az egri parkolási koncepcióról
Folytatja a társadalmasítást Eger önkormányzata. Az új parkolási koncepció kialakításán dolgoznak.
A közgyűlés idén júniusban elfogadta Eger új parkolási koncepcióját. Ez azonban még nem a végső szabályozás! Az elmúlt hónapokban egyeztetéseket tartottunk civil szervezetekkel, vállalkozókkal és más érintettekkel, ezek során sok értékes és előremutató javaslat született. Úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a társadalmasítást - írta közösségi oldalán Vágner Ákos polgármester.
A parkolási koncepcióról egy online kérdőívben mondhatja el a véleményét mindenki, aki érintett vagy javaslatai vannak. Hiszünk abban, hogy Eger jövőjét közösen kell formálnunk, egy élhetőbb, igazságosabb és átláthatóbb parkolási rendszer érdekében. Számítok a véleményükre!
Elkészült Eger új parkolási koncepciója, átalakul a zónarendszer
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A koncepció a meglévő parkolókapacitások hatékonyabb kihasználására, a belvárosi zsúfoltság csökkentésére és az egriek érdekeinek érvényesítésére törekszik. Az átszervezés szükségszerűségét az indokolja, hogy a gépjárművek száma rövid távon nem csökken, miközben új felszíni parkolóhelyek létesítésére egyelőre kevés a lehetőség. A városvezetés célja, hogy az egriek könnyebben juthassanak belvárosi parkolóhelyhez, amikor ügyeket intéznek vagy szolgáltatásokat vesznek igénybe.
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve
El sem hiszed, melyik énekes járt a Szépasszony-völgyben - még a főiskolát is itt végezte el
Nem hitték, hogy lebukhatnak! Váratlanul csapott le a gyöngyösi városrendészet