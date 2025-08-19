augusztus 19., kedd

Folytatódik az egyeztetés az egri parkolási koncepcióról

Folytatja a társadalmasítást Eger önkormányzata. Az új parkolási koncepció kialakításán dolgoznak.

A közgyűlés idén júniusban elfogadta Eger új parkolási koncepcióját. Ez azonban még nem a végső szabályozás! Az elmúlt hónapokban egyeztetéseket tartottunk civil szervezetekkel, vállalkozókkal és más érintettekkel, ezek során sok értékes és előremutató javaslat született. Úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a társadalmasítást - írta közösségi oldalán Vágner Ákos polgármester. 

 

A parkolási koncepcióról egy online kérdőívben mondhatja el a véleményét mindenki, aki érintett vagy javaslatai vannak. Hiszünk abban, hogy Eger jövőjét közösen kell formálnunk, egy élhetőbb, igazságosabb és átláthatóbb parkolási rendszer érdekében. Számítok a véleményükre!

A koncepció a meglévő parkolókapacitások hatékonyabb kihasználására, a belvárosi zsúfoltság csökkentésére és az egriek érdekeinek érvényesítésére törekszik. Az átszervezés szükségszerűségét az indokolja, hogy a gépjárművek száma rövid távon nem csökken, miközben új felszíni parkolóhelyek létesítésére egyelőre kevés a lehetőség. A városvezetés célja, hogy az egriek könnyebben juthassanak belvárosi parkolóhelyhez, amikor ügyeket intéznek vagy szolgáltatásokat vesznek igénybe.

 

