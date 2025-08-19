Folytatódik az egyeztetés az egri parkolási koncepcióról

A közgyűlés idén júniusban elfogadta Eger új parkolási koncepcióját. Ez azonban még nem a végső szabályozás! Az elmúlt hónapokban egyeztetéseket tartottunk civil szervezetekkel, vállalkozókkal és más érintettekkel, ezek során sok értékes és előremutató javaslat született. Úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a társadalmasítást - írta közösségi oldalán Vágner Ákos polgármester.

A parkolási koncepcióról egy online kérdőívben mondhatja el a véleményét mindenki, aki érintett vagy javaslatai vannak. Hiszünk abban, hogy Eger jövőjét közösen kell formálnunk, egy élhetőbb, igazságosabb és átláthatóbb parkolási rendszer érdekében. Számítok a véleményükre!