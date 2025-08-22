17 perce
Elstartolt a Food Truck Show Egerben, rengeteg étel közül válogathatunk + fotók
Elindult a Food Truck Show a Dobó téren, ahol változatos finomságok várják a látogatókat. A gasztro rendezvényen többek között smash burgert, churrost és görög loukoumades fánkot dubai csokival is kóstolhatunk.
A Food Truck Show idén is hatalmas sikert hozott: a látogatók nagy lelkesedéssel versengtek a finom churros falatokért. A Dobó tér megtelt, és a frissen készített ételek illata betöltötte a város ikonikus terét. Eger két napra a food truck-ok fővárosává válik, és az első napot a hűvös, esős idő ellenére is remek hangulat jellemezte. A vendégek gazdag étel- és italkínálatból válogathattak, a kínálatban pedig olyan nevek szerepeltek, mint a Legenda, Borkas, Sanpellegrino, Mionetto Prosecco Bar, Sörbie, Beefeater Bar és a Cup7 Coffee.
Három fajta különleges ételből válogathatnak a Food Truck Shown
- Görög loukoumades fánk dubai csokival: kívül ropogós, belül pihe-puha fánk mézes-fahéjas-narancsos sziruppal, a Golden Balls csapata dubai csokis verzióval is készül.
- Egyszerű smash burger bonyolult sült krumplival: a Burger’M Angus húspogácsás burgerét cheddar sajttal és házi szószokkal kínálják, kérhető mellé sajtos-baconös sült krumpli jalapenóval.
- Churros: spanyol eredetű, fahéjas cukorba forgatott, frissen sült édesség csokiszósszal, a Happy Churros hosszú évek óta népszerű.
Minden évben visszatér Egerbe a guruló éttermek fesztiválja. A korábbi rendezvények is óriási sikert arattak, sokan látogattak ki a térre, hogy finom ételeket kóstolhassanak.
Food Truck Show Egerben a Dobó térenFotók: Nemes Róbert
