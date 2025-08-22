augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ételek Mennyországa

17 perce

Elstartolt a Food Truck Show Egerben, rengeteg étel közül válogathatunk + fotók

Címkék#Food Truck Show#burger#rendelés

Elindult a Food Truck Show a Dobó téren, ahol változatos finomságok várják a látogatókat. A gasztro rendezvényen többek között smash burgert, churrost és görög loukoumades fánkot dubai csokival is kóstolhatunk.

Heol.hu

A Food Truck Show idén is hatalmas sikert hozott: a látogatók nagy lelkesedéssel versengtek a finom churros falatokért. A Dobó tér megtelt, és a frissen készített ételek illata betöltötte a város ikonikus terét. Eger két napra a food truck-ok fővárosává válik, és az első napot a hűvös, esős idő ellenére is remek hangulat jellemezte. A vendégek gazdag étel- és italkínálatból válogathattak, a kínálatban pedig olyan nevek szerepeltek, mint a Legenda, Borkas, Sanpellegrino, Mionetto Prosecco Bar, Sörbie, Beefeater Bar és a Cup7 Coffee.

Elstartolt a Food Truck Show Egerben, rengeteg étel közül válogathatunk + fotók
Forrás: Nemes Róbert / Heol.hu

kép

Három fajta különleges ételből válogathatnak a Food Truck Shown

  • Görög loukoumades fánk dubai csokival: kívül ropogós, belül pihe-puha fánk mézes-fahéjas-narancsos sziruppal, a Golden Balls csapata dubai csokis verzióval is készül.
  • Egyszerű smash burger bonyolult sült krumplival: a Burger’M Angus húspogácsás burgerét cheddar sajttal és házi szószokkal kínálják, kérhető mellé sajtos-baconös sült krumpli jalapenóval.
  • Churros: spanyol eredetű, fahéjas cukorba forgatott, frissen sült édesség csokiszósszal, a Happy Churros hosszú évek óta népszerű.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Minden évben visszatér Egerbe a guruló éttermek fesztiválja. A korábbi rendezvények is óriási sikert arattak, sokan látogattak ki a térre, hogy finom ételeket kóstolhassanak.

Food Truck Show Egerben a Dobó téren

Fotók: Nemes Róbert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu