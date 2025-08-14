Jól halad a munka a forgalmas egri csomópontban, hamarosan helyreáll a forgalmi rend

- Egerben a Szvorényi-Árpád utcák kereszteződésében sikeres volt a nyomáspróba, csütörtökön megtörtént az ivóvíz csomóponti akna, valamint három irányba a DN 200 miliméteres ivóvíz vezetékek beüzemelése - hívta fel a figyelmet Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. egri üzemegység vezetője. Befejezték a Koháry utca irányában lévő, negyedik, vezetékszakasz építését, elkezdődött a munkagödrök visszatöltése, a burkolat helyreállítása. Híradása szerint hamarosan helyre áll a forgalmi rend.

Hamarosan helyre áll a forgalmi rend Fotó: Huszár Márk/heol.hu

- Felnémeten az Egri úton az útpálya betonrétege elkészült. Ennek utókezelése zajlik, itt hétfőn indul az aszfaltozás. Ezt követően a Tárkányi úttól a gyalogátkelőig helyre áll az eredeti forgalmi rend, megnyitásra kerül a Borsod utcai buszmegálló. Kérjük az erre közlekedők fokozott figyelmét, türelmét - írta.