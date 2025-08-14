augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulók
1 órája

Jól halad a munka a forgalmas egri csomópontban, hamarosan helyreáll a forgalmi rend

Címkék#forgalom#munka#út

Az utolsó simításokat végzi már a vízmű a 25-ös főút és Szvorényi csomópontjában. Helyreáll hamarosan az eredeti forgalmi rend.

Heol.hu

- Egerben a Szvorényi-Árpád utcák kereszteződésében sikeres volt a nyomáspróba, csütörtökön megtörtént az ivóvíz csomóponti akna, valamint három irányba a DN 200 miliméteres ivóvíz vezetékek beüzemelése - hívta fel a figyelmet Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. egri üzemegység vezetője. Befejezték a Koháry utca irányában lévő, negyedik, vezetékszakasz építését, elkezdődött a munkagödrök visszatöltése, a burkolat helyreállítása. Híradása szerint hamarosan helyre áll a forgalmi rend.

Hamarosan helyre áll a forgalmi rend Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Hamarosan helyre áll a forgalmi rend Fotó: Huszár Márk/heol.hu

- Felnémeten az Egri úton az útpálya betonrétege elkészült. Ennek utókezelése zajlik, itt hétfőn indul az aszfaltozás. Ezt követően a Tárkányi úttól a gyalogátkelőig helyre áll az eredeti forgalmi rend, megnyitásra kerül a Borsod utcai buszmegálló. Kérjük az erre közlekedők fokozott figyelmét, türelmét - írta.

Helyre áll az eredeti forgalmi rend

Mint ahogy arról beszámoltunk, egy időre változott a munka miatt a forgalmi rend az Árpád-Szvorényi-Koháry utcák kereszteződésénél. Eredetileg nem most volt tervben a csomópont környéki rekonstrukció, de sikerült forrást biztosítaniuk rá. A kivitelezést Eger önkormányzatával egyeztetve időzítették nyárra, a forgalomszámlálási adatok alapján ugyanis ebben az időszakban csúcsidőben kevesebb az autós. A munka a 25-ös főút hálózatának és az útpályának felújításához kapcsolódik.

 

