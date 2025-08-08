augusztus 8., péntek

1 órája

Lezárások lesznek Egerben

Címkék#Eger Szlalom#autóverseny#lezárás

Szombaton lesz némi fennakadás.

Heol.hu

2025. augusztus 9-én (szombaton) 8:00 és 16:00 között rendezik meg az 5. Eger Szlalom autóversenyt a Liliom utcában, a LIDL mögötti közúton - írta Eger Város Hivatalos Oldala.

Változik a forgalom a Felsővárosban
Forrás: Heol.hu

Lezárás várható 08:00–18:00 között a Liliom utcai közút, a két körforgalom közötti kerékpárút és járda is le lesz zárva.

Az Allure Healthy Hotel & SPA a verseny ideje alatt is zavartalanul látogatható.

A nézők kizárólag a kijelölt területeken tartózkodhatnak. A verseny idején erősebb zajhatásra lehet számítani - hívták fel a figyelmet.

Részletek a szervező hivatalos weboldalán: www.autosportevent.hu

 

 

