Lezárások lesznek Egerben

2025. augusztus 9-én (szombaton) 8:00 és 16:00 között rendezik meg az 5. Eger Szlalom autóversenyt a Liliom utcában, a LIDL mögötti közúton - írta Eger Város Hivatalos Oldala.

Változik a forgalom a Felsővárosban

Forrás: Heol.hu

Lezárás várható 08:00–18:00 között a Liliom utcai közút, a két körforgalom közötti kerékpárút és járda is le lesz zárva.

Az Allure Healthy Hotel & SPA a verseny ideje alatt is zavartalanul látogatható.

A nézők kizárólag a kijelölt területeken tartózkodhatnak. A verseny idején erősebb zajhatásra lehet számítani - hívták fel a figyelmet.

Részletek a szervező hivatalos weboldalán: www.autosportevent.hu