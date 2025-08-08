Lezárás
59 perce
Lezárások lesznek Egerben
Szombaton lesz némi fennakadás.
2025. augusztus 9-én (szombaton) 8:00 és 16:00 között rendezik meg az 5. Eger Szlalom autóversenyt a Liliom utcában, a LIDL mögötti közúton - írta Eger Város Hivatalos Oldala.
Lezárás várható 08:00–18:00 között a Liliom utcai közút, a két körforgalom közötti kerékpárút és járda is le lesz zárva.
Az Allure Healthy Hotel & SPA a verseny ideje alatt is zavartalanul látogatható.
A nézők kizárólag a kijelölt területeken tartózkodhatnak. A verseny idején erősebb zajhatásra lehet számítani - hívták fel a figyelmet.
Részletek a szervező hivatalos weboldalán: www.autosportevent.hu
