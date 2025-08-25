Fontos változás jön a kedvelt futárszolgálatnál, ezt minden csomagküldőnek tudnia kell!

A FOXPOST bejelentette, hogy lekapcsolja jelenlegi mobilalkalmazását. A döntés mögött egy új applikáció fejlesztése áll, amely a vállalat ígérete szerint az eddigieknél is több lehetőséget kínál majd a felhasználóknak. Az új app azonban még várat magára, így addig, amíg el nem készül, a FOXPOST fiók csak böngészőből lesz elérhető mobilon is.

Megszűnik a Foxpost mobil applikáció, mutatjuk a részleteket

Forrás: Shutterstock

Megszűnik a Foxpost app, de jön helyette valami új

A cég hangsúlyozza, hogy a csomagküldés, átvétel és a fiókhasználat a webes felületen éppolyan egyszerű marad, mint az applikáción keresztül. A felhasználók tehát továbbra is könnyedén intézhetik ügyeiket, mindössze annyi változik, hogy ideiglenesen a weboldalon keresztül kell ezt megtenniük.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A FOXPOST hamarosan további részleteket is megoszt az új applikációval kapcsolatban, de addig is arra kérik a felhasználókat, hogy mobilról is a weboldalukat használják a csomagok kezelése során.