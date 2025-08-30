2 órája
Finom, zamatos de alattomos! Ha nem vigyázol sérülést okozhat ennek a gyümölcsnek a szüretelése
Nyáron a friss füge csábító, de a fa titokzatos nedve komoly meglepetést rejthet. Mutatjuk, mire figyelj a füge szüretelése közben.
A füge az egyik legfinomabb nyári gyümölcs, tele van értékes tápanyagokkal, rostokkal és antioxidánsokkal, ezért sokan rajonganak érte. Ám amilyen ízletes, olyan alattomos is lehet a természetben. A fa leveleiből és a gyümölcsből származó nedv, különösen a forró nyári napokon, komoly problémát okozhat, ha a bőr közvetlenül érintkezik vele.
Nem kell hozzá allergiásnak lenni: ha a füge nedve erős napfénnyel találkozik a bőrön, égéshez hasonló, fájdalmas gyulladás alakulhat ki. A tünetek között először vörös foltok jelentkezhetnek, majd duzzanat, végül pedig hólyagok is kialakulhatnak. Allergiásoknál ráadásul már a terméssel vagy a levéllel való érintkezés is bőrkiütést válthat ki - emeli ki Facebook posztjában a Budapesti Nagybani Piac.
A poszt arra is felhívja a figyelmet, hogy a szüret során mindig óvatosak legyünk. A hosszú ujjú felső, kesztyű és akár napsütés elleni védelem nem csak kényelmi szempont, hanem az egészségünk megőrzése miatt is elengedhetetlen. Így élvezhetjük a friss, édes fügét anélkül, hogy a kellemes nyári pillanatok után kellemetlen meglepetés várna ránk.
Hevesben is megterem a füge
Korábbi cikkünkben Mirkovszki-Lénárt Patrícia kertészmérnök elmondta, hogy a klímaváltozásnak köszönhetően a fügefajták ma már biztonsággal áttelelnek, de az első évben érdemes takarni a töveket. A fagyvédelemhez természetes anyagokat javasol, például faleveleket, amelyeket körbetekerhetünk raschel hálóval. Fontos, hogy a takaróanyag jól szellőzzön és áteresse a vizet. Sokan műanyag fóliával próbálkoznak, ám ez nem ideális: bár szigetel, felmelegedéskor befülled alatta a növény, majd a következő fagy újra veszélyt jelenthet rá.
Már Hevesben is megterem a szuperegészséges egzotikus gyümölcs - így gondozd
