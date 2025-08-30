augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázz vele!

44 perce

Finom, zamatos de alattomos! Ha nem vigyázol sérülést okozhat ennek a gyümölcsnek a szüretelése

Címkék#bőrkiütés#füge#nedv#hőség

Nyáron a friss füge csábító, de a fa titokzatos nedve komoly meglepetést rejthet. Mutatjuk, mire figyelj a füge szüretelése közben.

Heol.hu

A füge az egyik legfinomabb nyári gyümölcs, tele van értékes tápanyagokkal, rostokkal és antioxidánsokkal, ezért sokan rajonganak érte. Ám amilyen ízletes, olyan alattomos is lehet a természetben. A fa leveleiből és a gyümölcsből származó nedv, különösen a forró nyári napokon, komoly problémát okozhat, ha a bőr közvetlenül érintkezik vele.

füge, bőrproblémák
A füge egy zamatos, nyári gyümölcs, de a hőségben alattomos tud lenni
Fotó: Szakony Attila

Nem kell hozzá allergiásnak lenni: ha a füge nedve erős napfénnyel találkozik a bőrön, égéshez hasonló, fájdalmas gyulladás alakulhat ki. A tünetek között először vörös foltok jelentkezhetnek, majd duzzanat, végül pedig hólyagok is kialakulhatnak. Allergiásoknál ráadásul már a terméssel vagy a levéllel való érintkezés is bőrkiütést válthat ki - emeli ki Facebook posztjában a Budapesti Nagybani Piac.

A poszt arra is felhívja a figyelmet, hogy a szüret során mindig óvatosak legyünk. A hosszú ujjú felső, kesztyű és akár napsütés elleni védelem nem csak kényelmi szempont, hanem az egészségünk megőrzése miatt is elengedhetetlen. Így élvezhetjük a friss, édes fügét anélkül, hogy a kellemes nyári pillanatok után kellemetlen meglepetés várna ránk.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hevesben is megterem a füge

Korábbi cikkünkben Mirkovszki-Lénárt Patrícia kertészmérnök elmondta, hogy a klímaváltozásnak köszönhetően a fügefajták ma már biztonsággal áttelelnek, de az első évben érdemes takarni a töveket. A fagyvédelemhez természetes anyagokat javasol, például faleveleket, amelyeket körbetekerhetünk raschel hálóval. Fontos, hogy a takaróanyag jól szellőzzön és áteresse a vizet. Sokan műanyag fóliával próbálkoznak, ám ez nem ideális: bár szigetel, felmelegedéskor befülled alatta a növény, majd a következő fagy újra veszélyt jelenthet rá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu