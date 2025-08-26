1 órája
Füst az egri belvárosban, nagy baj lehetett volna az általános iskola mellett – videóval
Kedd délután nemsokkal két óra előtt, füst szállt fel a Szent Imre Katolikus Általános Iskola mellett. Olvasónk elmesélte, hogy mi történt.
Kedd délután különös jelenségre lehettek figyelmesek azok, akik elhaladtak a Szent Imre Katolikus Általános Iskola épülete mellett: az iskola falánál elhelyezett szemetesből füst szállt fel. Egy olvasónk elmondása szerint meglepődve tapasztalta a füstöt, és azt is, hogy a járókelők közül senki sem állt meg.
Olvasónk megállt, hogy felmérje a helyzetet, és észrevette, hogy a füst forrása egy a kukában lévő zsebkendő volt. Valószínűleg egy még parázsló cigarettacsikk okozta a füstöt, szerencsére volt nála egy másfél literes palack ásványvíz, amit azonnal a füstölgő szemetesbe öntött. Szerencsére azonnal elfojtotta a füstöt.
