augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Füst az egri belvárosban, nagy baj lehetett volna az általános iskola mellett – videóval

Címkék#Szent Imre Katolikus Általános Iskola#füst#kuka

Kedd délután nemsokkal két óra előtt, füst szállt fel a Szent Imre Katolikus Általános Iskola mellett. Olvasónk elmesélte, hogy mi történt.

Heol.hu

Kedd délután különös jelenségre lehettek figyelmesek azok, akik elhaladtak a Szent Imre Katolikus Általános Iskola épülete mellett: az iskola falánál elhelyezett szemetesből füst szállt fel. Egy olvasónk elmondása szerint meglepődve tapasztalta a füstöt, és azt is, hogy a járókelők közül senki sem állt meg.

Kuka füstölgött Egerben a Szent Imre Katolikus Általános Iskola mellett

Olvasónk megállt, hogy felmérje a helyzetet, és észrevette, hogy a füst forrása egy a kukában lévő zsebkendő volt. Valószínűleg egy még parázsló cigarettacsikk okozta a füstöt, szerencsére volt nála egy másfél literes palack ásványvíz, amit azonnal a füstölgő szemetesbe öntött. Szerencsére azonnal elfojtotta a füstöt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu