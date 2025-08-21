augusztus 21., csütörtök

Elővigyázatosság

34 perce

Folyadék és telefon mindig legyen - a hétvégi tragédia után reagált a futó társadalom

Spitzmüller Zsolt futó szombaton tűnt el egy Cserépfalunál rendezett terepfutó versenyen, mielőtt célba ért volna. A versenyzőt sajnos másnap holtan találták meg. Halálára a Run Crew videóban reagált: "mindenkit hazavárnak".

Ha nincs nálad a telefon nem tudnak bemérni - mondta a Run Crew videójában az egyik futó, miután Spitzmüller Zsolt futó elhunyt a hétvégén. Zsolt halála, aki az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanára is volt, mindenkit megrázott. A Run Crew videójában az elővigyázatosságra hívják fel a figyelmet a legrosszabb esetekre is.

Folyadék és telefon mindig legyen - a hétvégi tragédia után reagált a futó társadalom
Folyadék és telefon mindig legyen - a hétvégi tragédia után reagált a futó társadalom
Nagyon megrázott minket, ahogy az egész futó társadalmat is

- derül ki a közzétett videójukból, ahol több tapasztalt futó mondja el mennyire is fontos a rendes felkészülés, ha bármi baj történne sportolásunk során.

Hangsúlyozták: a sebességed nem egy palack vízen és a telefonon fog múlni, mindig jobb elővigyázatosnak lenni, ha hőségben indul futni az ember, mint ahogy Zsolt tette a végzetes hétvégéjén Cserépfaluban. 

Soha, de soha ne kockáztass, ez csak egy hobbi, nem az életed

- mondták a felszólalók.

 

