1 órája
Folyadék és telefon mindig legyen - a hétvégi tragédia után reagált a futó társadalom
Spitzmüller Zsolt futó szombaton tűnt el egy Cserépfalunál rendezett terepfutó versenyen, mielőtt célba ért volna. A versenyzőt sajnos másnap holtan találták meg. Halálára a Run Crew videóban reagált: "mindenkit hazavárnak".
Ha nincs nálad a telefon nem tudnak bemérni - mondta a Run Crew videójában az egyik futó, miután Spitzmüller Zsolt futó elhunyt a hétvégén. Zsolt halála, aki az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanára is volt, mindenkit megrázott. A Run Crew videójában az elővigyázatosságra hívják fel a figyelmet a legrosszabb esetekre is.
Nagyon megrázott minket, ahogy az egész futó társadalmat is
- derül ki a közzétett videójukból, ahol több tapasztalt futó mondja el mennyire is fontos a rendes felkészülés, ha bármi baj történne sportolásunk során.
Hangsúlyozták: a sebességed nem egy palack vízen és a telefonon fog múlni, mindig jobb elővigyázatosnak lenni, ha hőségben indul futni az ember, mint ahogy Zsolt tette a végzetes hétvégéjén Cserépfaluban.
Soha, de soha ne kockáztass, ez csak egy hobbi, nem az életed
- mondták a felszólalók.
Az egri egyetem is megemlékezett Spitzmüller Zsoltról, a cserépfalui terepfutó versenyen elhunyt kollégájukról
