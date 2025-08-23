Régi tanárok és csínytevések is előkerültek a gárdonyis diáktalálkozón

Egykori gárdonyis diákokkal az ország, de a világ minden táján is össze lehet futni, mesélték azon a találkozón, amelyet a Magyar Ciszterci Diákok Szövetségének egri osztálya szervezett. Mindössze néhány napja hirdették meg a találkozót, de ötvenen-hatvanan összegyűltek a kezdésre, szombat délután három órára a gimnázium udvarán. Ezután együtt vonultak végig az épületeken, közösen nézték meg az ebédlőt, a tornatermeket, az egyes termeket, az „új” szárnyat. Közben természetesen mindenki igyekezett megkeresni az osztálytablóját, nézték meg a később végzettekét, idézték föl, a termek korábban milyen óráknak adtak otthont és előkerültek tanárok nevei, iskolatársaké, valamint közös élménye, éneklések, vagy éppen lépcsőn széktámlán leszánkázások. Akik már régebben jártak oda, megjegyezték, látszik, hogy a fiatalokra gondoltak az építők, hiszen a lépcsők mellett már hiányolták a kapaszkodókat. A hivatalos program végén a díszteremben köszöntötték az öregdiákokat az iskola képviselői, meséltek a jelenlegi helyzetéről, illetve szó volt természetesen a diákszövetségről (amely saját közösségi oldallal is rendelkezik) és a megújítandó öregdiákok baráti köréről.

A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumba ellátogató öregdiákok természetesen a tablókat is átnézték

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Sűrűn tartanak osztálytalálkozókat

- A Facebook-on van egy zártkörű csoportunk, akik 1973-ban végeztünk matematika-fizika tagozaton, és az egyik csoporttársunk szólt róla, majd láttuk az iskola hirdetményét is a találkozóról. Ez egy csodálatos dolog, ide a Gárdonyiba mindig öröm volt járni iskolába, meg az osztálytalálkozókra. Jó tíz évvel ezelőtt volt egy hasonló gárdonyis találkozó, nem tudom, hogy azóta volt-e, de ezek nagyon jó dolgok. Korosztályoktól függetlenül itt vagyunk 20-30-40 éves korkülönbséggel, amiben egy a lényeg, ami összeköt, hogy itt tanultunk, innen jutottunk oda az életben, ahol vagyunk – mondta dr. Tóth László, aki szívesen emlékezett meg dr. Szombathy Miklósról, Kiss István osztályfőnökről és Kiss Istvánné „Gizó néniről”, aki Debrecenben végzett matematika, fizika és kémia szakon, vörös diplomával, ami elég félelmetesen hangzott, de nagyon jó kapcsolatban voltak vele. Ő is meghalt néhány éve, de a még élő tanítványok megemlékeznek róla.