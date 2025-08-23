2 órája
Régi tanárok és csínytevések is előkerültek a gárdonyis diáktalálkozón
Eger patinás iskolája a jubileumi év után még inkább bevonná öregdiákjait az iskola életébe. A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium a pályaorientációban és találkozókon is számít volt tanulóira.
Egykori gárdonyis diákokkal az ország, de a világ minden táján is össze lehet futni, mesélték azon a találkozón, amelyet a Magyar Ciszterci Diákok Szövetségének egri osztálya szervezett. Mindössze néhány napja hirdették meg a találkozót, de ötvenen-hatvanan összegyűltek a kezdésre, szombat délután három órára a gimnázium udvarán. Ezután együtt vonultak végig az épületeken, közösen nézték meg az ebédlőt, a tornatermeket, az egyes termeket, az „új” szárnyat. Közben természetesen mindenki igyekezett megkeresni az osztálytablóját, nézték meg a később végzettekét, idézték föl, a termek korábban milyen óráknak adtak otthont és előkerültek tanárok nevei, iskolatársaké, valamint közös élménye, éneklések, vagy éppen lépcsőn széktámlán leszánkázások. Akik már régebben jártak oda, megjegyezték, látszik, hogy a fiatalokra gondoltak az építők, hiszen a lépcsők mellett már hiányolták a kapaszkodókat. A hivatalos program végén a díszteremben köszöntötték az öregdiákokat az iskola képviselői, meséltek a jelenlegi helyzetéről, illetve szó volt természetesen a diákszövetségről (amely saját közösségi oldallal is rendelkezik) és a megújítandó öregdiákok baráti köréről.
Sűrűn tartanak osztálytalálkozókat
- A Facebook-on van egy zártkörű csoportunk, akik 1973-ban végeztünk matematika-fizika tagozaton, és az egyik csoporttársunk szólt róla, majd láttuk az iskola hirdetményét is a találkozóról. Ez egy csodálatos dolog, ide a Gárdonyiba mindig öröm volt járni iskolába, meg az osztálytalálkozókra. Jó tíz évvel ezelőtt volt egy hasonló gárdonyis találkozó, nem tudom, hogy azóta volt-e, de ezek nagyon jó dolgok. Korosztályoktól függetlenül itt vagyunk 20-30-40 éves korkülönbséggel, amiben egy a lényeg, ami összeköt, hogy itt tanultunk, innen jutottunk oda az életben, ahol vagyunk – mondta dr. Tóth László, aki szívesen emlékezett meg dr. Szombathy Miklósról, Kiss István osztályfőnökről és Kiss Istvánné „Gizó néniről”, aki Debrecenben végzett matematika, fizika és kémia szakon, vörös diplomával, ami elég félelmetesen hangzott, de nagyon jó kapcsolatban voltak vele. Ő is meghalt néhány éve, de a még élő tanítványok megemlékeznek róla.
Hozzátette, az osztály közössége régebben ötévente találkozott, de mivel egyre fogynak, próbálkoznak egy-kétévente összegyűlni. Akiknek megvan még a lehetősége, hogy eljöjjön, azok is egyre kevésbé tudnak jelen lenni, de erre a találkozóra is eljöttek öten. Köszönték a szervezőknek, hogy ezt a találkozót összehozták, reméli, két év múlva is itt lesznek.
Családi hagyomány, hogy a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumba járnak
Dr. Nagy Katalin 2002-ben végzett a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban, s nagyon jó érzés volt ennyi év után is ide visszatérnie. Kiemelte, jó volt látni, hogy mennyit fejlődött és mennyit változott jó irányba az iskola.
- Nálunk családi hagyomány ebbe a gimnáziumba járni. Édesanyám is elkísért ide, aki szintén itt végzett 1968-ban, de a nővérem, sőt a nagypapám is ide járt. Nagyon örültem a kezdeményezésnek és várom is, hogy két év múlva ismételten itt lehessek.
Elmondta, az egyik osztálytársával érkezett a rendezvényre, akivel egyébként napi kapcsolatban van, és itt találkoztak egy harmadik társukkal is. A közösségi média világában nyomon követik egymás sorsát, de vannak osztálytalálkozóik is.
- Most már inkább csak a kellemes élményeket idézzük föl. Azt hiszem, a kellemetlen élményeket az idő megszépítette, és azokra az ember már nem emlékszik, de nagyon-nagyon sok kedves élmény idéződött fel az emberben. Gárdonyi orrát természetesen meg kellett fogni, az azért hagyomány volt, most sem lehetett kihagyni, úgyhogy abszolút pozitív volt a mai délután – mondta dr. Nagy Katalin.
A ciszterci lelkiség hozzáadott értéke
Kopasz Adrien Réka, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium főigazgató-helyettese szerint az intézményben folyamatosan gondolkoztak azon, hogyan lehetne újra kinyitni az iskolát a volt diákjaik előtt. Tóthné Török Anna felkarolta ezt az ügyet, és az iskolavezetés támogatásával sikerült mostanra megszervezni ezt az eseményt.
- Mivel nagyon széles réteget szólítottunk meg, igyekeztünk a felhívást úgy megtenni, hogy minél többen jöjjenek. Számunkra is meglepetés volt, hogy vajon hányan fognak jönni, de a részvétellel teljes mértékben elégedettek vagyunk. Minden korosztályból jöttek, öröm volt nézni a nosztalgiázó arcokat és a sok mosolyt, hogy mennyire örülnek, hogy ismét az alma materben vannak. Az öregdiák találkozót kétévenként szeretnénk megismételni, illetve szeretnénk, hogyha a Ciszterci Diákszövetség kezdeményezése itt Egerben is aktív és élő lenne, és be tudnánk kapcsolódni – beszélt a folytatásról az igazgató-helyettes.
Elárulta, jelenleg 740 diákjuk van, több mint száz kollégistával. Kifejtette, Egerben és a megyében is híre van az iskolának, a magas szakmai színvonalon működő oktatásának, illetve a ciszterci fenntartásból eredő lelkiségnek. Ez az, amivel nagyon sok hozzáadott értéket tudnak biztosítani azoknak a diákoknak is, akik esetleg nem olyan szerencsés családi háttérrel, vagy környezetből jönnek, és szükségük van a gimnáziumi évek elején egy kis segítségre. Így fel tudják venni a ritmust, és mutatják nekik, ha tanulnak, annak meglesz az eredménye, és milyen irányokban tudnak továbbmenni. A találkozó is bizonyítja, ez általában sikerül. A lelki és szellemi harmóniára való nevelés nagyon erős az iskolában.
Jövőre és 2027-ben is várják vissza az öregdiákokat
Tóthné Török Anna, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanára, illetve a Ciszterci Diákszövetség egri osztályának tanári összekötője örült a részvételnek, be szerették volna nekik mutatni a diákszövetséget, amely fontosnak tartja azt, hogy az iskola befejezése után is lehet kapcsolatot találni a volt alma materrel.
- És azt is, hogy ez a kapcsolat olyan legyen, ami kölcsönös előnyöket jelent, azaz abban bízunk, hogy visszajönnek olyankor is, amikor esetleg egy pályaválasztási orientációs napon elmondják a saját élményeiket, tapasztalataikat akár a munka világáról, akár a tanulmányaikról, illetve bízunk abban, hogy élőbbé válik ez a kapcsolat, amely megmutatja a jelenlegi diákjainknak azt, hogy öregdiákként ők is visszajöhetnek hozzánk, és ugyanolyan szeretettel várjuk őket, és örülünk annak, hogy elmondják az élményeiket, az életben szerzett tapasztalataikat – mondta Tóthné Török Anna.
Gárdonyisok találkozójaFotók: Huszár Márk/heol.hu
Várják tehát az öregdiákokat előbb a pályaorientációs napra, majd február 14-én a báljukra, amelyet a szülőknek, pedagógusoknak, illetve a volt gárdonyis diákoknak szerveznek. És a Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége 2027-re tervez egy Ciszterenciát, amelyre olyan volt diákokat várnak, akik szívesen megosztanák az életük tapasztalatát a jelenlegi egri, vagy más testvérintézmények tanulóival. A következő gárdonyis találkozót pedig 2027 augusztusának végére tervezik, amelyre szeretnének meghívni volt tanárokat is.
