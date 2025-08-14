2 órája
A Gárdonyi napok idején így tudsz majd parkolni Egerben
Az EVAT Zrt. tájékoztatta az autósokat a Katona téri Parkolóház meghosszabbított nyitvatartásáról. Ez az intézkedés a Gárdonyi napok ideje alatt lép érvénybe.
Az EVAT Zrt. tájékoztatta portálunkat, hogy a Gárdonyi napok idején, 2025. augusztus 14-16. között Eger lakossága és a városba látogatók számára a Katona téri Parkolóház meghosszabbított nyitvatartással működik. Reggel 6:00 órától, egészen éjfélig várják az autósokat.
Augusztus 14. és 19. között változatos és Gárdonyi emlékéhez méltó programokkal várják az érdeklődőket a Gárdonyi napokon. Az első három napon kosztümös városnéző séták indulnak, amelyeken még a helyieket és a legnagyobb Gárdonyi-rajongókat is meglepheti az idegenvezető. Július 14 és 16 között a Dobó téren is lesznek koncertek, miközben a Gárdonyi házban folyamatosan zajlanak majd a kulturális-szórakoztató programok.
Kulturális programkavalkád vár a nyáron arra, aki Egerbe látogat
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
Mindenkit érintő változások lépnek életbe a szemétszállításban szeptembertől – erre kell készülni
Lebukott az egri vizsgabiztos: pénzért és italért mentek át a rozoga autók