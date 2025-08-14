A Gárdonyi napok idején így tudsz majd parkolni Egerben

Az EVAT Zrt. tájékoztatta portálunkat, hogy a Gárdonyi napok idején, 2025. augusztus 14-16. között Eger lakossága és a városba látogatók számára a Katona téri Parkolóház meghosszabbított nyitvatartással működik. Reggel 6:00 órától, egészen éjfélig várják az autósokat.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Augusztus 14. és 19. között változatos és Gárdonyi emlékéhez méltó programokkal várják az érdeklődőket a Gárdonyi napokon. Az első három napon kosztümös városnéző séták indulnak, amelyeken még a helyieket és a legnagyobb Gárdonyi-rajongókat is meglepheti az idegenvezető. Július 14 és 16 között a Dobó téren is lesznek koncertek, miközben a Gárdonyi házban folyamatosan zajlanak majd a kulturális-szórakoztató programok.