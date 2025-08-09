Az olaszok vagyont menteni lopakodtak - a kirúgott mátraalji dolgozók vártak rájuk

Az olaszországi központú Giovenzana International B.V. cég GG Space Kft-jének gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyeiről botrányos és jogsértő körülmények között kirúgott 165 magyar munkavállaló kálváriájáról már többször beszámoltunk portálunkon. A példátlan eset megnyugtató megoldásában aktív szerepet játszó, Gyöngyösön élő Kozma Zsolt, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) elnöke beszélt portálunknak a történtekről.

A GG Space zászlaja és az olasz tulajdonos becsülete is igencsak megtépázott lett mára

Ami a legmeghökkentőbb, hogy az olasz tulajdonú cég a mai napig nem mondott fel senkinek, kezdte Kozma Zsolt.

– A GG Space utolsó dolgozója, a csarnokvezető az utolsó munkanapján azzal segítette a dolgozókat, hogy küldött nekik kilépési papírokat. Fel azonban nem mondhatott, mert nem rendelkezett munkáltatói jogkörrel. A cégtől ki lettek jelentve a dolgozók, de alapvetően a cég a mai napig nem mondott fel senkinek. Ilyenre évtizedek óta nem volt példa, mint ami most Gyöngyösön és Gyöngyöstarjánban történt. Nálam idősebbek mesélték, hogy ilyen módszerek a 90-es években voltak utoljára. Amikor cégek privatizálódtak, akkor fordult elő, hogy egyik napról a másikra utcára tettek embereket fizetés nélkül. Azóta ez nem jellemző Magyarországon. Ha gyárbezárásra vagy nagyobb létszámban elbocsátásra kerül sor, a munkáltatók mindig figyelnek a jogszabályok betartására akár külföldi, akár magyar a tulajdonos – magyarázta Kozma Zsolt.