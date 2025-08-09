1 órája
Az olaszok vagyont menteni lopakodtak - a kirúgott mátraalji dolgozók vártak rájuk
Kozma Zsolt gyöngyösi szakszervezeti elnök krimibe illő részleteket közölt portálunkkal. A GG Space olasz tulajdonosának vagyonmentési kísérletét a cég elbocsátott dolgozói akadályozták meg.
Az olaszországi központú Giovenzana International B.V. cég GG Space Kft-jének gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyeiről botrányos és jogsértő körülmények között kirúgott 165 magyar munkavállaló kálváriájáról már többször beszámoltunk portálunkon. A példátlan eset megnyugtató megoldásában aktív szerepet játszó, Gyöngyösön élő Kozma Zsolt, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) elnöke beszélt portálunknak a történtekről.
Ami a legmeghökkentőbb, hogy az olasz tulajdonú cég a mai napig nem mondott fel senkinek, kezdte Kozma Zsolt.
– A GG Space utolsó dolgozója, a csarnokvezető az utolsó munkanapján azzal segítette a dolgozókat, hogy küldött nekik kilépési papírokat. Fel azonban nem mondhatott, mert nem rendelkezett munkáltatói jogkörrel. A cégtől ki lettek jelentve a dolgozók, de alapvetően a cég a mai napig nem mondott fel senkinek. Ilyenre évtizedek óta nem volt példa, mint ami most Gyöngyösön és Gyöngyöstarjánban történt. Nálam idősebbek mesélték, hogy ilyen módszerek a 90-es években voltak utoljára. Amikor cégek privatizálódtak, akkor fordult elő, hogy egyik napról a másikra utcára tettek embereket fizetés nélkül. Azóta ez nem jellemző Magyarországon. Ha gyárbezárásra vagy nagyobb létszámban elbocsátásra kerül sor, a munkáltatók mindig figyelnek a jogszabályok betartására akár külföldi, akár magyar a tulajdonos – magyarázta Kozma Zsolt.
– Nem tudok Heves vármegyében olyan korábbi elbocsátásokról, amelyek ilyen durvák lettek volna, hogy a tulajdonos nincs Magyarországon, nem is jön, sőt, bűncselekmény miatt elítélik külföldön. A nagy multiknál azért nincs példa erre, mert náluk van tőke, és akkor is normálisan, a munkavállalók kifizetésével tudnak bezárni egy gyárat, ha bármi krach üt be náluk. Ez az olasz cég egy kis-közepes vállalkozás volt családi kézben. Nemrég egyébként Miskolcról kerestek meg bennünket éppen ennek az ügynek a kapcsán, hogy egy mintegy 80 dolgozót foglalkoztató vállalkozásnál egy hónapja nem volt fizetés, mit lehetne csinálni. Elmondtuk a lehetőségeiket, de azóta nem kerestek újra bennünket. Nem tudni, hogy önállóan léptek tovább, vagy megegyeztek a munkáltatóval. Nagy tanulsága a GG Space esetének, hogy a dolgozók ilyenkor nem tudják, kihez forduljanak, milyen jogi lehetőségeik vannak, de sokszor azt sem, hogy egy elbocsátást írásban kel megkapniuk indoklással, vagy ha nem kapnak fizetést, ők is felmondhatnak. Annyit nyilván tudnak, hogy el kell menni a munkaügyi központba, mert munkanélküli ellátásra szükségük van. Azonban írásbeli felmondás nélkül a munkaügyi központ sem tehet az érdekükben semmit, nem tudja munkanélküli státuszba venni őket – hívta fel a figyelmet Kozma Zsolt.
Az olasz "tulajdonos" a lakatot is leverte a telephelyről, de a dolgozók résen voltak
Az egyébként is botrányos ügy szó szerint krimibe illő részletektől is terhes, folytatta a gyöngyösi szakszervezeti elnök. A GG Space olasz tulajdonosának emberei 4-5 napig Gyöngyösön tartózkodtak, ám a kirúgott dolgozók és a szakszervezet számítottak a vagyonmentési kísérletre. E napok alatt járőröket alakítva éjjel-nappal őrizték a telephelyeket, volt úgy, hogy drónnal is figyelték az épületeket, nincs-e mozgás körülöttük, tette hozzá Kozma Zsolt. Jól tudták, hogy a munkavállalók kéthavi elmaradt bérének kifizetési fedezete a telephelyeken maradt érték.
– Az olaszok járták a gyöngyösi és a gyöngyöstarjáni telephelyek környékét, fényképezték az ingatlanokat, az egyik olasz leverte a lakatot is azt állítva, hogy ő a tulajdonos unokaöccse. A probléma csak az volt, hogy semmivel sem tudta igazolni tulajdonosi mivoltát. Azt mondta, azért jöttek, hogy a maradék készárut elvigyék, és annak az értékesítéséből kifizetik a május óta fizetés nélkül maradt magyar munkavállalókat. Ebből sem hittünk el egy szót sem, hiszen a cég működésének utolsó hetén is elvittek egy kamion árut. Arra is azt mondták, a magyar dolgozóké lesz az ára, de nem így lett. Aztán az egyik olasz elszólta magát: azért kell eladni, hogy ki tudják fizetni az Olaszországban lévő anyavállalat tartozásait a beszállítóknak. Most sem a magyar munkavállalókat akarták kifizetni – mutatott rá a szakszervezeti vezető.
Az elbocsátott dolgozók éjszaka is járőröztek a telephelyek védelmében
Kozma Zsolt július 30-án elkísérte Horváth László országgyűlési képviselőt Czomba Sándorhoz, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárához.
– Elmondtam Czomba Sándornak, hogy gyorsan lépni kell, mert az nem normális, hogy a dolgozók folyamatosan konfrontálódnak az olaszokkal, meg éjszaka járőröznek a telephelyek körül. Szerencsére Horváth László közreműködésével a NAV két napon belül bűnügyi zár alá vette a telephelyeket. Korábban úgy volt, hogy ezen a héten jön a tulajdonos, Massimo Giovenzana is, de most már hiába jön, innen nem tud elvinni semmit – összegezte Kozma Zsolt.
Az ÉTMOSZ elnökétől megtudtuk: tekintettel arra, hogy a dolgozók jövedelem nélkül maradtak, és az állami támogatást is csak szeptemberben kapják meg, ezért a szakszervezet felajánlotta az összes dolgozónak, hogy a jövő hétvégén buszokkal ingyen elviszik őket a Balatonra. Ezzel a pénzszűkében lévő családokat szeretnék támogatni, hogy a gyerekeikkel legalább egy kis időre kimozdulhassak otthonról kikapcsolódni, fűzte hozzá Kozma Zsolt.
