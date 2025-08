Bűnügyi zár alá helyezte a NAV a kirúgott mátraalji dolgozók cégének telephelyeit

A GG Space telephelyei bűnügyi zár alá kerültek

Horváth László azzal kezdte a tájékoztatást, hogy két hete még a felháborodás és a tanácstalanság uralta a demonstrálók hangulatát, hiszen tudatosan félrevezették, magukra hagyták és meglopták a volt dolgozókat az olasz tulajdonosok. Az olasz cég ellen a büntetőeljárás már évekkel ezelőtt elindult, elvárható lett volna tisztességes tájékoztatás, tette hozzá.

– A cég vezetői láthatóan számítottak rá, hogy adócsalás miatt el fogják őket ítélni Olaszországban. Ezt bizonyítja az is, hogy már a tavalyi évben jelentősen csökkent a cég vagyona, megkezdődött a cég kiürítése. Mindenféle tájékoztatás, továbbá két havi bér és egyéb, őket jogosan megillető járandóság nélkül maradtak a dolgozók. A munkaviszonyokat is szabálytalanul szüntette meg az olasz cég. Ez annál is szomorúbb, mert egy európai uniós országban bejegyzett cég tette mindezt egy másik uniós ország munkavállalóival. Ilyen esetben a magyar állam részéről a Bérgarancia Alap nyújt biztosítékot az elmaradt és jogos járandóságok kifizetésére. Mert ami jár, az jár – emelte ki Horváth László.