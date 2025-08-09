Végre pénzespostás csengetett a kirúgott mátraalji kismamáknál

A GG Space botrányos ügyében újabb jó hírre hívta fel portálunk figyelmét a Gyöngyösön élő Kozma Zsolt, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) elnöke. Végre megérkezett az eddig elmaradt, jogos táppénz az érintett kismamákhoz, utalt a szakszervezeti vezető a közösségi oldalukon megjelent hírre.

A GG Space jogsértő módon kirúgott dolgozói között kismamák is vannak - az elmaradt táppénzüket a kormányhivatal folyósította az olasz tulajdonos helyett

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Az olaszországi központú Giovenzana International B.V. cég GG Space Kft-jének gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyeiről botrányos és jogsértő körülmények között kirúgott 165 magyar munkavállaló kálváriájáról már többször beszámoltunk portálunkon. A szakszervezet ügyvédje, dr. Szabó Imre Szilárd munkajogász, a Munkástanácsok Országos Szövetsége alelnöke, a kirúgott dolgozók jogi képviselője rendszeresen ismerteti az olasz tulajdonos elleni jogi lépéseket. Augusztus 7-én arról tájékoztatta az ÉTMOSZT-t, hogy végre folyósították visszamenőlegesen is a táppénzt a GG Space Kft-nél foglalkoztatott kismamák számára.

A GG Space elbocsátott dolgozói újabb jó hírt kaptak

Augusztus elsején erősítette meg Szabó Imre Szilárd Gyöngyöstarjánban, hogy a két havi munkabérrel és számos egyéb juttatással adós olasz tulajdonos kifizetetlen táppénzekkel is tartozik, többek között kismamáknak.

– Több dolgozó táppénzfolyósítás alatt áll, de ezt sem teljesítette a munkáltató. Kismamákról beszélünk, akik különösen nehéz helyzetbe kerültek, mert a munkáltató nem teljesítette a kifizetéseket. Ügyvédként bejelentésekkel fordultam az illetékesekhez, és azt gondolom, napokon belül lépni fognak a hatóságok ez ügyben, és megkapják a táppénzt májusig visszamenőleg az érintett kismamák – jelentette be augusztus elsején az ügyvéd.