1 órája
Végre pénzespostás csengetett a kirúgott mátraalji kismamáknál
A Gyöngyösön és Gyöngyöstarjánban kirúgott 165 dolgozó újabb sikert könyvelhetett el, a táppénz megérkezett. A GG Space olasz tulajdonosa még mindig két havi munkabérrel és számos más juttatással tartozik a jogsértő módon kirúgott dolgozóinak.
A GG Space botrányos ügyében újabb jó hírre hívta fel portálunk figyelmét a Gyöngyösön élő Kozma Zsolt, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) elnöke. Végre megérkezett az eddig elmaradt, jogos táppénz az érintett kismamákhoz, utalt a szakszervezeti vezető a közösségi oldalukon megjelent hírre.
Az olaszországi központú Giovenzana International B.V. cég GG Space Kft-jének gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyeiről botrányos és jogsértő körülmények között kirúgott 165 magyar munkavállaló kálváriájáról már többször beszámoltunk portálunkon. A szakszervezet ügyvédje, dr. Szabó Imre Szilárd munkajogász, a Munkástanácsok Országos Szövetsége alelnöke, a kirúgott dolgozók jogi képviselője rendszeresen ismerteti az olasz tulajdonos elleni jogi lépéseket. Augusztus 7-én arról tájékoztatta az ÉTMOSZT-t, hogy végre folyósították visszamenőlegesen is a táppénzt a GG Space Kft-nél foglalkoztatott kismamák számára.
A GG Space elbocsátott dolgozói újabb jó hírt kaptak
Augusztus elsején erősítette meg Szabó Imre Szilárd Gyöngyöstarjánban, hogy a két havi munkabérrel és számos egyéb juttatással adós olasz tulajdonos kifizetetlen táppénzekkel is tartozik, többek között kismamáknak.
– Több dolgozó táppénzfolyósítás alatt áll, de ezt sem teljesítette a munkáltató. Kismamákról beszélünk, akik különösen nehéz helyzetbe kerültek, mert a munkáltató nem teljesítette a kifizetéseket. Ügyvédként bejelentésekkel fordultam az illetékesekhez, és azt gondolom, napokon belül lépni fognak a hatóságok ez ügyben, és megkapják a táppénzt májusig visszamenőleg az érintett kismamák – jelentette be augusztus elsején az ügyvéd.
Kismamák is nehéz helyzetbe kerültek a mátraaljai olasz cég miatt
A táppénz augusztus 7-i megérkezése nagy segítség a kismamáknak, mert ahogyan Kondásné Petrik Mónika, a kollégáit képviselő elbocsátott dolgozó július derekán portálunknak elmondta: nem kaptak felmondást, amely a munkaviszony megszűnéséről és annak módjáról, valamint a ki nem fizetett járandóságról kellene szólnia
– Súlyosan sérti a felmondás szabályait a májusi hóvégi kifizetési jegyzék, ahol a hóvégi átutalásnál szerepel a májusi bér. A júniusi kilépő fizetési jegyzék tartalmazza az állásidő bért, a felmondási időre a járandóságot, a hűségbónuszt, a szabadságot, a végkielégítést, kilépő hóközi utalást és az összeget – ezzel szemben nem történtek utalások, a szabadság nem időarányosan lett kiszámolva, sőt jogtalanul lett kiírva. A végkielégítést az évek után járó hűségbónusz megvonásával számolták ki – sorolta Kondásné Petrik Mónika.
A jövőre nézve a kormányhivatal garantálja, hogy a táppénz időben megérkezik a kismamáknak
A csütörtöki táppénzfizetéssel kapcsolatban Szabó Imre Szilárd kiemelte: a jövőre nézve a kormányhivatal garantálja, hogy a táppénz időben megérkezik a kismamáknak.
– Az érintett kismamák munkaviszonya fennáll, hiszen felmondási védelem alatt állnak. A foglalkoztató – munkabér fizetési kötelezettsége mellett – Tb-kifizetőhelyi feladatait sem teljesítette, ennek következtében a kismamák hónapok óta – annak ellenére, hogy keresőképtelenségüket igazolták – nem kaptak táppénzt. Ez azért különösen súlyos, mert ha a munkáltató nem lenne Tb-kifizetőhely, akkor az ellátást az illetékes kormányhivatal automatikusan folyósította volna. Ez az ügy is mutatja, hogy van értelme a szakszervezeti kiállásnak. Továbbra is minden érintett munkavállalóért küzdünk – erősítette meg Szabó Imre Szilárd.
Portálunkon beszámoltunk róla, hogy a kifizetetlen munkabérek kifizetésének fedezetéül a NAV augusztus elsején bűnügyi zár alá vette a tulajdonos gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyeit, a magyar kormány pedig 100 millió forintos pénzügyi keretet hozott létre a a munkabérek szeptemberi, megelőlegezett kifizetésére, amíg a Bérgarancia Alapból erre meg nem nyílik a lehetőség.
Megszólalt az ügyvéd, szerinte botrány, ami a gyöngyöstarjáni dolgozókkal történt
Kozma Zsolt gyöngyösi szakszervezeti elnök krimibe illő részleteket közölt portálunkkal. Korűábban megírtuk, hogy a GG Space olasz tulajdonosának vagyonmentési kísérletét a cég elbocsátott dolgozói akadályozták meg.
Az olaszok vagyont menteni lopakodtak - a kirúgott mátraalji dolgozók vártak rájuk
