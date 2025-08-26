Fizetett is meg nem is az olasz tulajdonos - tovább harcolnak a kirúgott mátraalji dolgozók

A GG Space újra rendelkezhet a vagyonával, de a dolgozókkal szembeni tartozásáról hallani sem akar

Kedden reggel Varga Balázs elmondta, hogy egészen váratlanul érte a hír hétfőn késő este, amely szerint Massimo Giovenzana két nappal ezelőtt kiegyenlítette a tartozását a NAV-nak, illetve a Szabó Imre Szilárd által is említett egyik per lezárultával kifizette az egri munkaügyi bíróság által a cégére kiszabott 30 millió forintos büntetést. Ez volt a szankcionálhatóság legfelső összege, tette hozzá. Ennek következtében a NAV mind a gyöngyösi, mind a gyöngyöstarjáni telephelyen feloldja a bűnügyi zárlatot, osztotta meg portálunkkal az értesüléseit Varga Balázs. Ezzel az olasz tulajdonos teljes hatáskörrel rendelkezik a két telephely fölött, szabadon intézkedhet, és úgy tudni, kedden a NAV-val együtt Gyöngyöstarjánba érkezik, fűzte hozzá.

A tulajdonos 300-400 millió forinttal tartozik a munkabéreken túl a volt dolgozóinak

– A kéthavi elmaradt bérünket a Horváth László által is bejelentett állami finanszírozással megkapjuk szeptemberben, ennek összege nettó 460 ezer forint átlagosan egy-egy dolgozónál. Ez azonban nem a teljes összeg, aminek a kifizetését nem teljesítette az olasz tulajdonos. Ilyen ki nem fizetett összegek többek között a végkielégítések, a felmondási időre járó távolléti díjak. Ezekért tovább kell küzdenünk. Ezek összege, ahogy mi a szakszervezeti jogászok segítségével kiszámoltuk, összesen nettó 300-400 millió forintra tehető a 165 dolgozó tekintetében, egyénenként adott esetben eltérő összegben. Ezek kifizetésének állásáról egyelőre semmit sem tudunk. Szeretnénk tiszta párbeszédet nyitni itt, most, Gyöngyöstarjánban az olasz vezetéssel, ez a másik ok, amiért ma itt vagyunk. Diplomatikus keretek között már igyekeztünk erről egyeztetni Giovenzana úrral, de ő eddig nem volt nyitott a párbeszédre. Ha ma sem lesz az, akkor azt tervezzük, mi magunk, a cég volt munkavállalói indítunk felszámolási eljárást a cég ellen, mert úgy érezzük, magunkra maradtunk ebben a tekintetben. Mivel a tulajdonos kifizette a rá kirótt tartozásait, a szakszervezet nélkül aligha tudunk bármilyen segítséghez folyamodni. Legfeljebb a sajtónyilvánosságban bízhatunk. Annak ellenére, hogy Govenzana úr nem magyar állampolgár, reménykedünk valamilyen állami segítség lehetőségében. A további lépések lehetőségét még magunkban is tisztázni kell, annyira váratlanul jött ez a hír. Bizakodunk benne, hogy az újabb segélykiáltásunk ismét eljut a döntéshozókig, de úgy, hogy mi, munkavállalók közösen indítjuk el a felszámolási eljárás folyamatát – részletezte kedden reggel Varga Balázs.