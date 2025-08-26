36 perce
Fizetett is meg nem is az olasz tulajdonos - tovább harcolnak a kirúgott mátraalji dolgozók
A június végén kirúgott 165 mátraalji dolgozó hoppon maradhat a munkabér fölött őket megillető járandóságuk tekintetében. A GG Space olasz tulajdonosa kifizette a büntetéseit, de a volt alkalmazottaival nem akar tárgyalni.
Kedden reggel szolidaritási gyűlésre érkeztek a GG Space Kft kirúgott dolgozói a cég gyöngyöstarjáni telephelye elé. Az apropó az volt, hogy a hírek szerint oda érkezik Massimo Giovenzana, a GG Space olaszországi anyacége, a Giovenzana International B.V. tulajdonosa. Varga Balázs a dolgozók képviseletében meglepő és váratlan fejleményekről számolt be abban az ügyben, amely GG Space gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyeiről botrányos és jogsértő körülmények között kirúgott 165 magyar munkavállaló kálváriájáról szól.
Portálunkon többször is beszámoltunk már arról, hogy a június 30-án kirúgott 165 érintett munkavállaló június 17-én mindössze egy messenger-üzenetben kapott hírt az elbocsátásukról, azóta sem a májusi, sem a júniusi bérüket, sem egyéb, jogos járandóságaikat nem kapták meg a dolgozók. Azt biztosan tudni, hogy a cég olasz tulajdonosai, Massimo Giovenzana és Paolo Cavadini áfacsalást követtek el, ügyükben az illetékes olasz bíróságon már ítélet is született, ami 1 év 11 hónap felfüggesztett börtönbüntetés, és 5 millió euró értékben vagyonelkobzás. A dolgozók időközben postán megkapták a kilépési papírokat, de azok több ponton is sértik a munkavállalók jogait. A dolgozókat képviselő dr. Szabó Imre Szilárd ügyvéd, munkajogász, a Munkástanácsok Országos Szövetsége alelnöke korábban botránynak nevezte a történteket, és a munkavállalók érdekében tett jogi lépések sorában megemlítette, hogy több beadványt intéztek az egri és a budapesti törvényszékhez, és stratégiai munkaügyi pereket is indítottak.
Horváth László, a térség országgyűlési képviselője július végén Czomba Sándorral, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárával tárgyalt, amelynek eredményeként augusztus elsején a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi zár alá helyezte a gyöngyösi és a gyöngyöstarjáni telephelyeket, hogy az olasz tulajdonosok egy ízben már megkísérelt vagyonmentési kísérleteit megakadályozza. Horváth László augusztus első napján jelentette be azt is a gyöngyöstarjáni sajtótájékoztatóján, hogy a dolgozók elmaradt, kéthavi fizetésének mielőbbi biztosítására – mielőtt megnyílhatna a Bérgarancia Alap erre –, a kormány 100 millió forintos keretet különített el szeptemberi kifizetéssel.
Bűnügyi zár alá helyezte a NAV a kirúgott mátraalji dolgozók cégének telephelyeit
A GG Space újra rendelkezhet a vagyonával, de a dolgozókkal szembeni tartozásáról hallani sem akar
Kedden reggel Varga Balázs elmondta, hogy egészen váratlanul érte a hír hétfőn késő este, amely szerint Massimo Giovenzana két nappal ezelőtt kiegyenlítette a tartozását a NAV-nak, illetve a Szabó Imre Szilárd által is említett egyik per lezárultával kifizette az egri munkaügyi bíróság által a cégére kiszabott 30 millió forintos büntetést. Ez volt a szankcionálhatóság legfelső összege, tette hozzá. Ennek következtében a NAV mind a gyöngyösi, mind a gyöngyöstarjáni telephelyen feloldja a bűnügyi zárlatot, osztotta meg portálunkkal az értesüléseit Varga Balázs. Ezzel az olasz tulajdonos teljes hatáskörrel rendelkezik a két telephely fölött, szabadon intézkedhet, és úgy tudni, kedden a NAV-val együtt Gyöngyöstarjánba érkezik, fűzte hozzá.
A tulajdonos 300-400 millió forinttal tartozik a munkabéreken túl a volt dolgozóinak
– A kéthavi elmaradt bérünket a Horváth László által is bejelentett állami finanszírozással megkapjuk szeptemberben, ennek összege nettó 460 ezer forint átlagosan egy-egy dolgozónál. Ez azonban nem a teljes összeg, aminek a kifizetését nem teljesítette az olasz tulajdonos. Ilyen ki nem fizetett összegek többek között a végkielégítések, a felmondási időre járó távolléti díjak. Ezekért tovább kell küzdenünk. Ezek összege, ahogy mi a szakszervezeti jogászok segítségével kiszámoltuk, összesen nettó 300-400 millió forintra tehető a 165 dolgozó tekintetében, egyénenként adott esetben eltérő összegben. Ezek kifizetésének állásáról egyelőre semmit sem tudunk. Szeretnénk tiszta párbeszédet nyitni itt, most, Gyöngyöstarjánban az olasz vezetéssel, ez a másik ok, amiért ma itt vagyunk. Diplomatikus keretek között már igyekeztünk erről egyeztetni Giovenzana úrral, de ő eddig nem volt nyitott a párbeszédre. Ha ma sem lesz az, akkor azt tervezzük, mi magunk, a cég volt munkavállalói indítunk felszámolási eljárást a cég ellen, mert úgy érezzük, magunkra maradtunk ebben a tekintetben. Mivel a tulajdonos kifizette a rá kirótt tartozásait, a szakszervezet nélkül aligha tudunk bármilyen segítséghez folyamodni. Legfeljebb a sajtónyilvánosságban bízhatunk. Annak ellenére, hogy Govenzana úr nem magyar állampolgár, reménykedünk valamilyen állami segítség lehetőségében. A további lépések lehetőségét még magunkban is tisztázni kell, annyira váratlanul jött ez a hír. Bizakodunk benne, hogy az újabb segélykiáltásunk ismét eljut a döntéshozókig, de úgy, hogy mi, munkavállalók közösen indítjuk el a felszámolási eljárás folyamatát – részletezte kedden reggel Varga Balázs.
"Ez az egész ügy szégyen és gyalázat"
– Mi az utóbbi 2-3 hónap alatt azt szerettük volna elérni, hogy a vagyon kimentését el tudjuk kerülni. Most sajtónyilvános szolidaritást tartunk a többi dolgozóért is, mi egy közösség vagyunk, és hallatjuk a hangunkat. Sokan félreértenek bennünket, és feltűnősködésnek bélyegzik az akcióinkat. Egyáltalán nem erről van szó, hanem az emberi méltóságról, a becsületről, és a további küzdelmünkről, hogy maradéktalanul megkapjuk azt, ami nekünk jogosan jár a volt munkáltatónktól. Azt gondolom, ez az egész ügy szégyen és gyalázat. Ez az eset is rávilágít arra, hogy mennyire pénzorientált világban élünk, és ez mennyire nincs jól így – foglalta össze Varga Balázs.
Portálunk úgy tudja, hogy a bűnügyi zár alatt lévő telephelyek őrzését végző biztonsági cég megbízatása kedden lejár, mert a NAV fel fogja oldani a nap folyamán a bűnügyi zárlatot. A reggeli órákban azonban még semmi sem történt a gyöngyöstarjáni telephelyen, és az olasz tulajdonos, Massimo Giovenzana sem jelent meg.
Megszólalt az ügyvéd, szerinte botrány, ami a gyöngyöstarjáni dolgozókkal történt
