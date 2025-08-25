Újra szárnyalhatnak az egri mentőhely gólyái

Az elmúlt hetekben újabb lakói hagyták el a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egri mentőhelyét, húsz fehér gólya térhetett vissza a szabad ég alá. Köztük voltak azok a poroszlói, boconádi és kerecsendi fiókák is, amelyek fészekből való kimentésük után csak emberi gondoskodással kaphattak esélyt a felcseperedésre – írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

A tavaszi és nyári időszak hagyományosan a legmozgalmasabb a madármentő központban. Az elmúlt fél évben több mint négyszáz sérült vagy legyengült madár és emlősállat került be az intézménybe, köztük minden korosztályból érkező fehér gólyák is. A legtöbb esetben áramütés, viharos időjárás okozta baleset, vagy kisebb sérülések miatt szorultak segítségre.

Az igazgatóság 2020-ban kapta meg az engedélyt, hogy Egerben működtesse a védett állatok tartására szolgáló mentőközpontot.

A szakemberek kiemelten ügyelnek arra, hogy az állatok csak a szükséges mértékben találkozzanak emberekkel, így elkerülhető, hogy a gondozás során tartós kötődés vagy függés alakuljon ki bennük. A most szabadon engedett madarak a természetbe való visszatérésük előtt ornitológiai gyűrűt kaptak. Ez a személyi igazolvány segít abban, hogy a szakemberek a későbbiekben azonosíthassák őket, és követni tudják, hogyan boldogulnak újra a vadonban.

Sajnos nem minden gólya olyan szerencsés, hogy útnak induljon. Nemrég írtunk arról, hogy Hatvannál tömegesen pusztulnak áramütés miatt. Akkor a BNPI azt nyilatkozta, a gólyák intenzív jelenléte sajnos gyakori áramütéseket is generált, és ezt a problémát valóban minél előbb orvosolni kell.