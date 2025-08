Villanyoszlopok gyilkolnak Hatvanban, már 19 az áldozatok száma, a szolgáltató hiába próbál védekezni

A nemzeti park is reagált

Megkérdeztük a Bükki Nemzeti park Igazgatóságát is az ügyben, érdeklődtünk a nemzeti park milyen intézkedéseket tehet, milyen lehetőségeik vannak?

– A néhány éve létesült szeméttelep kínálta táplálkozási lehetőség valóban tömegesen vonzza a fehér gólyákat abba a térségbe. Vonulás során nagy számban tanyáznak itt a madarak, illetve a fészkelő párok száma is ugrásszerűen megnőtt. A gólyák intenzív jelenléte sajnos gyakori áramütéseket is generált, és ezt a problémát valóban minél előbb orvosolni kell.

Ezért rendszeresen felmérjük a veszélyes oszlopszakaszokat, valamint az áramütött madarakkal kapcsolatos állampolgári bejelentések után is mindig a helyszínre megyünk, hogy dokumentáljuk a tapasztaltakat. A veszélyes oszlopok listáját midig eljuttatjuk az áramszolgáltatóhoz, és kérjük ezek madárbaráttá alakítását. A szeméttelep közelében már tavaly is sürgős beavatkozást kértünk a legveszélyesebb szakaszon. Itt tavaly történt is szigetelés, bár madárvédelmi szempontból sajnos nem a legjobb technológiával, így, bár csökkent az áramütések száma, nem szűnt meg teljesen. Idén újra kérjük ennek a szakasznak a madárbaráttá alakítását, valamint a város más részein újonnan felfedezett kritikus helyszíneken is – írták.