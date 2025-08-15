Nem ez a tuti üzlet idén nyáron - üres kosarakkal térnek haza a gombászok

Az erdőkben ilyenkor már gombászok tucatjai keresik a kosarukba valót, ám idén nyáron úgy tűnik, sokan üres kézzel térhetnek haza. A hosszan tartó nyári hőség, a csapadékhiány és a szeptember eleji szárazság komolyan visszavetette a gombák megjelenését. Szakértők szerint a legtöbb faj számára a nedves, enyhén meleg időjárás ideális, ám az elmúlt hónapok szélsőségei miatt a gombafonalak nem tudtak kellően kifejlődni. Még a korán megjelenő vargányák és rókagombák is jóval ritkábban fordulnak elő, a nagyobb termetű fajok pedig szinte teljesen eltűntek az erdőkből.

Az erdőben szedett gombákat mindenképpen vizsgáltassuk meg gombaszakértővel, ám nyáron kevés jut a kosárba

Dredor Dominik, gyöngyösi gombavizsgáló érdeklődésünkre elmondta, valóban helytálló, hogy nem indult el a nyári gombaszezon. Mint mondta, néhány terepbejárást tartott, de mivel a meglévő csapadék mennyisége egyszerre zúdult le, nem oszlott el, s azóta nem is esett, ez nem kedvez a gombának, így szinte a nullával egyenlő a nyári gombamennyiség.

– Ha megfelelő lett volna az időjárás, akkor ilyentájt a nyári vargányát, a rókagombát és a galambgombát szedhetnénk. Sajnos ez most kiamaradt, a piacokon sem találni belőlük – részletezte.

A gombaszerető azonban még ne adja fel teljesen a reményt: egy kiadós, tartós eső és mérsékelten meleg őszi idő meghozhatja a várva várt termést.

Dredor Dominik elmondta, ha megérkezik a megfelelő csapadék mennyisége elosztva, s nem is folyik el, akkor szedhetünk még ősszel gombát.

– A nyári fajtákra már nem valószínű, hogy számíthatunk, ám lehet még ízletes vargánya, megjelenhetnek a különböző tinóru fajták, a késői laskagomba és az őzlábfajok is. Bízzunk benne, hogy kárpótol az ősz a nyárért, addig viszont úgy tűnik, hogy a gombaszezon idén jóval szerényebb lesz a megszokottnál – tette hozzá.

A vizsgálat fontos, forduljunk gombaszakértőhöz

Dredor Dominik elmondta már korábban is, hogy a gombát légáteresztő kosárba, esetleg papírzacskóba gyűjtsük, semmiképp ne nejlonba.

Miután leszedtük, gombavizsgálóhoz kell fordulni.

– Ha elindulunk, úgy tegyük, hogy felismerjük a gyilkos galócát. Plusz felejtsük el az internetes gombameghatározást, keressünk fel gombavizsgálót a leszedett terméssel – hangsúlyozta. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal oldalán van egy lista, ahol megtalálhatóak a gombaszakértők.

– Nagyon lényeges, hogy nézessük meg a gombákat, mert sok a mérges közöttük. A leggyakoribb ilyen fajta a világító tölcsérgomba, melyet a sárga rókagombával kevernek össze. A mérgezés gyomor- és béltünetekkel jár. De ott van a gyilkos galóca, amely köztudottan halált okozhat. Annyira veszélyes, hogy ha egy darab is van az összegyűjtött gombák között, akkor az összes alkalmatlanná válik az emberi fogyasztásra és ki kell dobni, ezért nagyon fontos ennek az ismerete, és azért is, mert egy is képes végezni egy négytagú családdal – húzta alá.