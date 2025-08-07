Az egriek idegein csúszkálnak a belvárosi deszkások, a kunsztokat majdnem egy kislány bánta

Olvasónk számolt be arról, hogy Egerben a Líceum előtt esténként gördeszkások foglalják el a tér egy részét. Szerinte ilyenkor az Eszterházy téren közlekedni csak óvatosan lehet, hiszen a gördeszkán trükköző fiatalok könnyen balesetezhetnek, s ezzel sérülést okozhatnak maguknak vagy a járókelőknek.

Gördeszkás az egykori extrém sportpályán még 2007-ben

Forrás: Fotó: Korsós Viktor/Heves Megyei Hírlap

– Járókelők között szalomoznak, trükköznek, tanulgatják, hogyan kell deszkázni, de a legutóbb is akkorát csattant az egyik fiú, hogy azt hittük komoly sérülései lesznek. Éppen egy kislány mellett terült el, baj is lehetett volna belőle – mondja olvasónk. Korábban egy turista panaszkodott a deszkásokra, illetve a rolleresekre és motorosokra is. Mint írta, Eger gyönyörű és imádja a várost, de ez az egy negatívumnak hatott számára: „Negatívumként a Dobó tér környéki rolleresek és motorosok sebességét taglalta Gizella, megemlítette, hogy a Dobó téren nagyon veszélyes a gördeszkások jelenléte is, nem lehet tudni, mikor csattan egy sípcsonthoz valamelyik deszka”.