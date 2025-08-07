1 órája
Az egriek idegein csúszkálnak a belvárosi deszkások, a kunsztokat majdnem egy kislány bánta
Nem csak a roller és a motor, de a gördeszka is ellenség lehet a gyalogosoknak. Gördeszkások a belvárosban trükközgetnek, de hová is mennének, hiszen az extrém sportpark nem valósult meg.
Olvasónk számolt be arról, hogy Egerben a Líceum előtt esténként gördeszkások foglalják el a tér egy részét. Szerinte ilyenkor az Eszterházy téren közlekedni csak óvatosan lehet, hiszen a gördeszkán trükköző fiatalok könnyen balesetezhetnek, s ezzel sérülést okozhatnak maguknak vagy a járókelőknek.
– Járókelők között szalomoznak, trükköznek, tanulgatják, hogyan kell deszkázni, de a legutóbb is akkorát csattant az egyik fiú, hogy azt hittük komoly sérülései lesznek. Éppen egy kislány mellett terült el, baj is lehetett volna belőle – mondja olvasónk. Korábban egy turista panaszkodott a deszkásokra, illetve a rolleresekre és motorosokra is. Mint írta, Eger gyönyörű és imádja a várost, de ez az egy negatívumnak hatott számára: „Negatívumként a Dobó tér környéki rolleresek és motorosok sebességét taglalta Gizella, megemlítette, hogy a Dobó téren nagyon veszélyes a gördeszkások jelenléte is, nem lehet tudni, mikor csattan egy sípcsonthoz valamelyik deszka”.
Hová menjenek a gördeszkások?
Érthető lehet, hogy a belvárosban andalgó, vagy éppen dolgára siető ember nem szeretné kerülgetni a deszkásokat, csakhogy kérdés, mégis hová menjen a deszkás társadalom, ha nem a terekre, ugyanis Egerben nincs olyan hely, amelyet számukra alakítottak volna ki.
A Lajosvárosban a pumpapálya készült el, de évekkel ezelőtt szó volt arról is, hogy deszkapark is épül, ehhez pályázott az önkormányzat, az Aktív Magyarország Programon keresztül ám végül nem lett belőle semmi. Most érdeklődésünkre az önkormányzat közölte, hogy a helyi extrémsport egyesülettel tartják a kapcsolatot, folyamatosan nyomon követik a pályázati lehetőségeket és keresik a városnak megfelelőt, tehát a skatepark témáját a mostani városvezetés is fontosnak tartja.
Mint ismert a korábban Egerben is működött már skatepark a Széchenyi utca végén az Egrix – korábban az Egal és Más-klub – nevű, fiatalok által kedvelt szórakozóhelyen. Az előző ciklusban szó volt róla, hogy szeretnének újranyitni ott egy ilyen parkot, ám végül a Vitkovics-ház és az Egrix felújítására szánt forrást elbukta az önkormányzat.
Aláírta a polgármester, kezdődhet az Egrix-projekt? + videó
Eredetileg a TOP forrás 590 millió forint volt. Ez tartalmazta a Szent Miklós görögkeleti szerb, azaz a Rác-templom és környezete felújítását, a Vitkovics-ház kiállítótérré, múzeummá alakítását, pénztár, bolt, vizesblokk kialakítását, a zöldfelület megújítását, világítás és kamerarendszer kiépítését. Csakhogy az önkormányzat konzorciumi partnere, a Budai Szerb Ortodox Egyház jelezte, hogy a projekt keretében kötött konzorciumi megállapodását felbontja, miután a Rác-templom teljes körű felújítására kiírt közbeszerzési eljárások eredménytelenül zárultak. Közben a területen régészeti feltárásokat folytattak, ahol megtalálták a régi városfal egy szakaszát, így erre a részére építeni tilos, ez ismételten szűkíti a beruházás lehetőségeit. Arról nem is beszélve, hogy a 2016-os forrás már közel sem fedezte az eredeti terveket.
Másra szánná az egri önkormányzat azt az 500 milliót, amit az Egrixre kaptak
A beavatkozások másik pólusa volt a Széchenyi utca végi, korábbi Egrix, Egal teljes rehabilitációja. Itt a 2011 óta nem üzemelő, leromlott extrém sportpálya területének átalakítása, a területen lévő ingatlan elbontása, ott egy új épület kialakítása kerékpárszervizzel és kerékpárbolttal, vizesblokkokkal szerepelt. Olyan extrém sportpark jött volna létre, amely lehetőséget ad BMX, extrém roller és görkorcsolya, gördeszka gyakorlására.
Beérhet a nagy Egrix-terv: friss infók a projektrőlA Széchenyi utcai épületegyüttes szomorú látványt nyújt. Hasznosítását többször is tervezte az előző városvezetés, de falakba ütköztek. Végül egy projekt elindult két éve, változás még nem történt, de folyamatban vannak a tárgyalások.
Az egri polgármester aláírásán múlik, megújulhat-e az Egrix, vagy bukjuk az uniós támogatást
