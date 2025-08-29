augusztus 29., péntek

Zaj

1 órája

Katonai helikopterek Hevesben, vonul a hadsereg a közutakon is

A Magyar Honvédség szeptember elején fontos műveleti tevékenységet tart. Katonák lepik el a Mátrát.

A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár kutató-mentő gyakorlatot tart 2025. szeptember 1-5. között. A gyakorlat során megnövekedett hanghatásra és fokozott közúti, illetve légijármű forgalomra kell számítani - számolt be róla Tuza Gábor siroki polgármester. 

A Kiss József 86. Helikopterdandár kutató-mentő gyakorlatot hajt végre a Mátra térségében
Forrás: Lang Róbert/sonline.hu

Fokozott hanghatással járó kiképzési repüléseket és harcászati foglalkozásokat tartanak Gyöngyös Pipis-hegy Repülőtér és a Mátra körzetében (Gyöngyös-Pásztó-Mátraszentistván-Parádsasvár- Recsk- Sirok- Egerszólát- Mátrafüred térségében) az alábbi időpontokban:

  • 2025.09.01. 10:00-17:00 között
  • 2025.09.02. 09:00-18:00 között
  • 2025.09.03. 14:00-23:00 között
  • 2025.09.04. 14:00-23:00 között
  • 2025.09.05. 10:00-18:00 között.

Fokozott közúti forgalomra (katonai menetoszlopra) kell számítani 2025. augusztus 31-én 06:00 – 10:00 és szeptember 06-án 12:00 – 16:00 óra között az alábbi útvonalon:
Szolnok MH KJ 86.heldd. - Szolnok 442. sz. főút - 4. sz. főút Budapest felé – Tószegi leágazás 402. sz. főút- 32. sz. főút Abonyi út – Nagy Sándor József út – 32. sz. főút Jászberény felé – Jászberény elkerülő – Jászárokszállás – Atkár – Gyöngyöshalász – 3. sz. főút Miskolc-Gyöngyös felé – Gyöngyös – 24. sz. főút Mátrafüred felé - Pipishegyi repülőtér - olvasható a bejegyzésben.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.
 

 

