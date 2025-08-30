augusztus 30., szombat

3 órája

Még a Brandnyúl is a hatvani Vadászati Múzeumban járt

Gyereknapot tartottak Hatvanban a Vadászati Múzeumban.

Még a Brandnyúl is a hatvani Vadászati Múzeumban járt

Gyerekeknek kedveskedtek a hatvani Vadászati Múzeumban

Forrás: Albert Péter / Heol.hu

Rengeteg program várta augusztus 30-án a Vadászati Múzeum látogatóit és kifejezetten a gyerekeket. Állatot is simogathattak, agyagozhattak, de az ugrálóvártól kezdve madársulin át mindennel készültek. 

Gyerekeknek kedveskedtek a hatvani Vadászati Múzeumban
Forrás: Albert Péter / Heol.hu

A fő programok sorozatát a Brandnyúl kezdte koncertjével, délután a Hatvani polgárőrség drónbemutatót tartott, este pedig lézerlövészeten engedhették ki a fáradalmas nap gőzét a kicsik.

Fotósunk így örökítette meg a napot:

Gyereknap a hatvani Vadászati Múzeumban

Fotók: Albert Péter

 

