Még a Brandnyúl is a hatvani Vadászati Múzeumban járt

Rengeteg program várta augusztus 30-án a Vadászati Múzeum látogatóit és kifejezetten a gyerekeket. Állatot is simogathattak, agyagozhattak, de az ugrálóvártól kezdve madársulin át mindennel készültek.

Gyerekeknek kedveskedtek a hatvani Vadászati Múzeumban

Forrás: Albert Péter / Heol.hu

A fő programok sorozatát a Brandnyúl kezdte koncertjével, délután a Hatvani polgárőrség drónbemutatót tartott, este pedig lézerlövészeten engedhették ki a fáradalmas nap gőzét a kicsik.

