Gyereknap
3 órája
Még a Brandnyúl is a hatvani Vadászati Múzeumban járt
Gyereknapot tartottak Hatvanban a Vadászati Múzeumban.
Gyerekeknek kedveskedtek a hatvani Vadászati Múzeumban
Forrás: Albert Péter / Heol.hu
Rengeteg program várta augusztus 30-án a Vadászati Múzeum látogatóit és kifejezetten a gyerekeket. Állatot is simogathattak, agyagozhattak, de az ugrálóvártól kezdve madársulin át mindennel készültek.
A fő programok sorozatát a Brandnyúl kezdte koncertjével, délután a Hatvani polgárőrség drónbemutatót tartott, este pedig lézerlövészeten engedhették ki a fáradalmas nap gőzét a kicsik.
Fotósunk így örökítette meg a napot:
Gyereknap a hatvani Vadászati MúzeumbanFotók: Albert Péter
