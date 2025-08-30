35 perce
Kitüntették az egri kórház legendás gyerekorvosát, elmesélte, honnan indult a gyógyítás szeretete
Dr. Vargyay Éva egri főorvos „Eger Kiváló Orvosa" kitüntetést kapott augusztus 20-án. Pályája elejétől a Markhot Ferenc Kórház gyermekgyógyásza és neurológusa. Méltatása szerint munkájára nemcsak beteg gyermekek generációi számíthattak, de az elmúlt évtizedekben a rezidensek, szakorvosjelöltek is, akiknek sikeres szakvizsgára való felkészítésében fontos szerepe volt a gyerekorvosnak.
- Egész kicsike voltam még, amikor Egerbe jöttünk lakni. A közvetlen szomszédunkban egy tüneményes doktorbácsi lakott, ott a házban volt a rendelője is. Amikor jöttek hozzá a betegek, akkor szólt nekem, hogy „na gyere kisöreg, rendeljünk”, és én ( voltam olyan másfél-két éves) szóval tartottam a betegeket. Mondtam, hogy ne féljetek, majd mi Álmos bácsival meggyógyítunk benneteket - válaszolta dr. Vargyay Éva gyerekorvos, főorvos arra a kérdésre, honnan jött az indíttatás ahhoz, hogy a gyógyításnak szentelje az életét.
Vargyay Évával az Érsekkertben találkoztunk, ahol Matyit, a pulit sétáltatta, így mesélt a kezdetekről. Azt mondta, édesanyja nem akadályozta abban, hogy már pár évesen asszisztenskedjen, de aggódott, nehogy valami baja legyen. A Markhot Ferenc Kórháznak viszont szüksége volt a lakásra amiben laktak, rendelő lett belőle, így költözni kellett.
- Érdekes, hogy meghatározó élmény volt már ez, pedig nem sok mindenre emlékszem. Sajnos hamar messzire kerültünk az egykori szomszédtól, de Álmos bácsiékkal életük végéig tartottuk a kapcsolatot. Az iskolában aztán mindenféle érdekelt, de biológiából mindig jó voltam. A fizikát azért tanultam lelkesen, mert igazán kedveltem az osztályfőnökömet, ő tanította a fizikát. Én már akkor is éreztem, ha engem valaki szeret, akkor az szárnyakat ad. Egyébként jól ment az irodalom is, felolvasták a tanáriban a fogalmazásaimat - Lenkeys diák voltam. A zene is végigkísérte az életem, egész kiskoromtól kezdve jártam zeneiskolába, tanultam zongorázni, énekkaros voltam, népi táncoltam, jártam balettórákra. Gimnáziumba már azzal mentem, hogy olyan osztályba járnék, ahol latint tanítanak, mert, ha úgy döntök, hogy orvos szeretnék lenni, akkor jól jön a latin tudás, ha meg nem orvos leszek, akkor sem baj, hisz' egy csomó nyelv a latinon alapszik. A Szilágyiban is remek tanáraim voltak, nagyon jól felkészítettek. Jelentkeztem az orvosira, Pestre, első nekifutásra nem vettek föl helyhiány miatt. Elkezdtem dolgozni a kórházban a vérellátó osztályon - idézte föl. Elmondta, hogy az ott töltött másfél év nagyon hasznos volt, megtanult mindent, amit lehetett. A vérellátóban ismerte meg azt a kolléganőjét, Barthalis Klárát is, aki rábeszélte, hogy menjen vele együtt Szegedre egyetemre.
Rögtön tudta, hogy gyermekekkel szeretne foglalkozni
- Az egyetemi évek alatt kikristályosodott, hogy hozzám a gyermekgyógyászat áll a legközelebb. Tetszett a pszichiátria is, kedveltem a neurológiát, a belgyógyászatot is, de az, hogy nekem gyermekgyógyásznak kell lennem, az ott dőlt el az egyetemen. A gyermekklinikán Boda professzor úr és a csapata volt, akikre felnéztem. A szép egyetemi évek után is remek kollégák közé csöppentem, amikor elkezdtem újra Egerben a kórházban dolgozni: Gyarmati Mihály volt az osztályvezető főorvos, mellette dolgozott már Nánássy Endre, Frank Mária, Petheő István, Ringelhann György, Milkovits Ilona, Juhász Jolán - ők már akkor mind komoly szakorvosok voltak, nagy tapasztalattal. Itt volt rajtuk kívül még Pálinkás Éva, Nagy Mária, Kissík Imre, szóval tényleg nagyon jó volt. Mi ketten Barthalis Klárival voltunk a fiatalok, persze aztán jöttek még remek szakemberek a későbbi években, akik ma is többnyire az alapellátásban dolgoznak. Nem sorolom tovább, nehogy kihagyjak valakit - mondta.
Elmondta 1970-ben készült el az a gyerekosztály, ami az Eger-patak partján állt. Szenzációnak számított, az épület nívódíjat kapott, persze menet közben derült ki, hogy megvoltak az előnyei is, meg a hiányosságai is.
- Külön szinten voltak a csecsemők, a koraszülöttek, másik szinten voltak a nagyobb gyerekek, volt lehetőség elkülönítésre, kellőképp nagy épület volt. Ki lehetett vinni a gyerekeket levegőzni is. Összesen 120 ágy volt, és telt házzal ment az osztály. Ezen felül még volt a hatvan ágy újszülött a régi épületben. Akkoriban is állandó felvételes volt a gyerekosztály, éjjel-nappal hozták a betegeket. Keményen kellett dolgozni az ügyeletben is: aki hétvégés volt, annak végig kellett vizsgálni az ott fekvő 100-120 beteget, közben ellátni, ha valakit hoztak, éjjel és nappal, infúziókat bekötni, adminisztrálni, ügyeletben még az Infektológiai osztály gyermekbetegei is hozzánk tartoztak (Széchenyi utcai telephely), stb. Másnap nem lehetett hazamenni, hanem ugyanúgy végig kellett a napot dolgozni. Tehát gyakorlatilag nem is tudom hány órákat dolgoztunk. Volt egy olyan időszak, amikor még a fogyatékosok otthonába is ki kellett menni másik nyolcat ügyelni egy hónapban. Ki kellett menni vizitre a csecsemőotthonba, ahol szintén volt 260-270 gyerek. Ezen felül volt mozgó szakorvosi szolgálat, vidéken, ahol nem volt gyerekorvos konzultációs szakrendelést tartottunk - sorolta.
Kiemelte, hogy ha a szülei nem állnak mögötte, (akik mindketten 30-30 évig dolgoztak a kórházban és miniszteri dicséretben, illetve az egészségügy kiváló dolgozója kitüntetésben részesültek, tehát a jó példa adott volt) nem támogatják szeretettel, mindez nem ment volna, ha családot alapít, akkor sem tudta volna végigcsinálni.
Sokszor, amikor hazamentem, képtelen voltam bármit csinálni. Nagyon sokat segített a zene, végignyúltam a heverőn, volt egy régi Tesla lemezjátszónk, fölraktam valami Mozartot vagy Chopint és behunyt szemmel legalább egy fél órát hallgattam, így valamennyire erőre kaptam. Ez csak úgy ment, ha az ember erre szánta az életét, és gyakorlatilag a magánéletét erre áldozta, de nem éreztem áldozatnak, mert annyi szeretetet kaptam a gyerekektől, és rengeteg pozitív visszajelzést. Tényleg sokszor olyan volt, mintha a saját gyerekeim lennének. Van, aki azóta is minden karácsonykor küldi a fényképet a gyerekeiről, a családjáról Erdélybő
- magyarázta, miben rejlik számára hivatása szépsége.
- 1980-ban szakvizsgáztam gyermekgyógyászatból szintén Szegeden. Utána újszülöttekkel, koraszülöttekkel szerettem volna foglalkozni. Már a szakvizsgára is így készültem, de az akkori osztályvezető, Kovács professzor, úgy gondolta, hogy ne legyek én neonatológus, sokkal inkább neurológusra lenne szükség. Lebeszélte a Heim Pál kórházban Máttyus professzor úrral, hogy fogadnak gyakorlatra. Eleinte nem örültem neki, utólag azt mondom, szakmai életem legszebb időszaka az az idő volt, amit a Heim Pál Kórház neurológiáján töltöttem. 1987-ben szakvizsgáztam neurológiából, úgy jöttem haza, hogy Egerbe is kell gyermek neurológia - mesélte.
Elkezdte ellátni az epilepsziásokat és más neurológiai betegeket, megszervezte a gyerek neurológiát. Kaptak pár fekvőágyat is később. Vargyay Éva volt az, aki az országban elsőként epilepsziás gyerekeket táboroztatott. Szakmai berkekben akkoriban egész más volt a felfogás az epilepsziás betegekről, volt, aki nem is nézte jó szemmel.
Úttörő volt az epilepsziás gyermekek táboroztatásával
- Szerencsétlen gyerekek kimaradtak minden élményből, így kitaláltam, hogy kizárólag epilepsziás gyerekeknek szervezek tábort. Az első ilyen Parádon valósult meg, a kastélyba kerültünk. Ketten mentünk 15 gyerekkel. Volt ott egy másik csapat is. Ők nem a kastélyban laktak, de oda jártak ebédelni, valahonnan a Dunántúlról jöttek. Az első ebéd közben a kolléganő, aki velük volt, megkérdezte, hogy ezek milyen gyerekek, mondtam, hogy epilepsziások. Megkérdezte, hogy merek én eljönni epilepsziás betegekkel. Azt mondta, 30 éve orvos, de ő még ilyen hülyeséget nem hallott. Attól kezdve, még az ebéd időpontját is áttetette, hogy véletlenül se találkozzanak velünk. Minket persze ez nem zavart, mentünk a Kékestetőre, a Cifra Istállóba. fafaragó művész kiállítására, gombásztunk, túráztunk. Egyetlen gyerekkel sem volt semmi probléma - mesélte az első táborról.
Több éven keresztül szervezte az ingyenes tábort a gyerekeknek. Adományokat gyűjtött kisebb-nagyobb sikerrel. Később már a tardosi sporttáborban volt a székhelyük, és 20 gyerekkel, 10 lánnyal, 10 fiúval táboroztak. azt meséli, mindig rácsodálkoztak, hogy epilepsziásokkal táborozik, aztán kezdett megváltozni a helyzet. Rengeteg ismeretterjesztő előadást tartott, műsoros délutánt szervezett közösen egészséges gyerekekkel, meg epilepsziásokkal, hogy lássák az emberek, ugyanolyan ügyesek, ugyanolyan tehetségesek. Attól, hogy egy évben egyszer-kétszer van egy pár perces rosszullét, még ugyanolyan értékesek, lehetnek, mint egészséges társaik. Időközben többször költözött a gyermekosztály, s vele az orvosok is, mindezt igyekeztek úgy megoldani, hogy a betegeknek fel se tűnjön. Vargyay Éva ez idő alatt megbízott osztályvezetőként, osztályvezetőként is dolgozott. Lett volna lehetősége a Heim Pál Kórházban dolgozni, többször hívták, sőt New Yorkban a Bellevue Hospitalban is, de úgy gondolta, hogy ott van elegendő kiváló szakember, rá itt nagyobb szükség van.
- 5 éve édesanyám fekvőbeteggé vált, teljes ellátásra szorult. Akkortól ügyeleteket és osztályos munkát már nem vállaltam. Természetesen, ha neurológiai eset van, akkor számíthatnak rám - mondta. Így esett, hogy most már csak heti két alkalommal a gyermek neurológiai szakrendelésen találkozhatnak a doktornővel a gyerekek.
Eger Kiváló orvosa lett a gyerekorvos
- Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam szülőktől és gyerekektől, de erre a kitüntetésre nem számítottam, talán úgy gondoltam, ha eddig nem kaptam, akkor most már öregségemre nagy valószínűséggel nem fogok. Nagyon sokat jelent a szakmai elismerés, a közösség, a város elismerése is, de talán a legtöbbet az jelenti, amit a gyerekek mondanak. Mikor azt hallom, hogy: Én is orvos leszek, mert olyan szeretnék lenni, mint amilyen te vagy. Azt hiszem, hogy ennél nagyobb elismerést egy orvos nem kaphat. Ez feltölt, boldogít és segít abban, hogy a kudarcokra kevésbé emlékezzünk, hiszen nem csupa jóból áll egy ember élete. Nagyon-nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik úgy gondolták, hogy én érdemes vagyok erre a megtisztelő címre. Hálás vagyok a munkatársaimnak, hiszen a mi munkánk az csapatmunka. Sokszor egymásra vagyunk utalva, együtt kell gondolkoznunk, együtt kell cselekednünk, és úgy gondolom, hogy egymástól is rengeteget tudunk tanulni. Gyorsan teltek az évtizedek, fiatalon nem is gondoltam volna. Emlékszem, amikor elkezdtem dolgozni a régi gyerekosztályon, egy hajnali ügyeletben egy 10 év körüli kislányt próbáltam faggatni a panaszairól, az ötödik kérdést tettem föl mire a kollégám hátrafordult, és megkérdezte, miért nem válaszol a doktor néninek. A gyerek ült a vizsgálóasztalon, kalimpált a lábaival, nem volt nagyon rosszul. Egy pillanatra megállt a kalimpálás, tetőtől talpig végigmért, és azt mondta, hogy ez orvos? Ez kislány. És ő úgy gondolta, egy kislánynak, nem válaszol. Nos, hát ez már réges-régen, a múlté - fogalmazott. Mint mondja, régebben sokat utazott, most már inkább sétál, gyönyörködik a természetben és sok időt tölt növényei ápolásával, hiszen szüleitől a természetszeretetet is örökölte. Igyekszik pihenni, de a heti 2-3 napnyi rendelést még mindig örömmel csinálja.
Szombati fociprogram: Hevesen villanyfényes rangadó következik a Lőrincivel