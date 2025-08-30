Kitüntették az egri kórház legendás gyerekorvosát, elmesélte, honnan indult a gyógyítás szeretete

- Egész kicsike voltam még, amikor Egerbe jöttünk lakni. A közvetlen szomszédunkban egy tüneményes doktorbácsi lakott, ott a házban volt a rendelője is. Amikor jöttek hozzá a betegek, akkor szólt nekem, hogy „na gyere kisöreg, rendeljünk”, és én ( voltam olyan másfél-két éves) szóval tartottam a betegeket. Mondtam, hogy ne féljetek, majd mi Álmos bácsival meggyógyítunk benneteket - válaszolta dr. Vargyay Éva gyerekorvos, főorvos arra a kérdésre, honnan jött az indíttatás ahhoz, hogy a gyógyításnak szentelje az életét.

Dr. Vargyay Éva, Eger Kiváló Orvosa kitüntetést vett át, rögtön tudta, hogy gyerekorvos szeretne lenni Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Vargyay Évával az Érsekkertben találkoztunk, ahol Matyit, a pulit sétáltatta, így mesélt a kezdetekről. Azt mondta, édesanyja nem akadályozta abban, hogy már pár évesen asszisztenskedjen, de aggódott, nehogy valami baja legyen. A Markhot Ferenc Kórháznak viszont szüksége volt a lakásra amiben laktak, rendelő lett belőle, így költözni kellett.

- Érdekes, hogy meghatározó élmény volt már ez, pedig nem sok mindenre emlékszem. Sajnos hamar messzire kerültünk az egykori szomszédtól, de Álmos bácsiékkal életük végéig tartottuk a kapcsolatot. Az iskolában aztán mindenféle érdekelt, de biológiából mindig jó voltam. A fizikát azért tanultam lelkesen, mert igazán kedveltem az osztályfőnökömet, ő tanította a fizikát. Én már akkor is éreztem, ha engem valaki szeret, akkor az szárnyakat ad. Egyébként jól ment az irodalom is, felolvasták a tanáriban a fogalmazásaimat - Lenkeys diák voltam. A zene is végigkísérte az életem, egész kiskoromtól kezdve jártam zeneiskolába, tanultam zongorázni, énekkaros voltam, népi táncoltam, jártam balettórákra. Gimnáziumba már azzal mentem, hogy olyan osztályba járnék, ahol latint tanítanak, mert, ha úgy döntök, hogy orvos szeretnék lenni, akkor jól jön a latin tudás, ha meg nem orvos leszek, akkor sem baj, hisz' egy csomó nyelv a latinon alapszik. A Szilágyiban is remek tanáraim voltak, nagyon jól felkészítettek. Jelentkeztem az orvosira, Pestre, első nekifutásra nem vettek föl helyhiány miatt. Elkezdtem dolgozni a kórházban a vérellátó osztályon - idézte föl. Elmondta, hogy az ott töltött másfél év nagyon hasznos volt, megtanult mindent, amit lehetett. A vérellátóban ismerte meg azt a kolléganőjét, Barthalis Klárát is, aki rábeszélte, hogy menjen vele együtt Szegedre egyetemre.