Tippek tarack ellen, így harcolj az egyik legrosszabb gyomnövénnyel

A tarack felbukkanása általában figyelmeztető jel: legtöbbször arra utal, hogy valami nincs rendben a talajunkkal. Az ok hátterében állhat vízhiány, tápanyaghiány, rossz talajminőség vagy akár túlöntözés is – írta meg az agroinform.hu. Ezért érdemes utánajárni, mire is reagál a tarack, és hogy tudnánk javítani a kertünk állapotán.

A legmakacsabb gyomnövényt, a tarackot nehéz kiírtani.

Forrás: Nagy Zoltán / Ripost

Miért olyan nehéz kiirtani a tarackot?

A tarack rendkívül szívós gyomnövény, amely a mérsékelten meleg klímát kedveli, de szinte mindenhol jól érzi magát. A föld alatt hosszú, vékony tarackokat, azaz sarjakat növeszt, és ezek minden rügyéből új növény fejlődik. A talajszinten sűrűn elterül, így elvonja a napfényt a haszonnövényektől, ráadásul toxikus anyagokat is kibocsát, amelyek akadályozzák azok fejlődését, hiszen nem képesek nitrogén felvételére a tarack miatt (ezt a folyamatot nevezzük allelopátiának).

Hogyan szabaduljunk meg tőle?

A tarack elleni védekezés hosszadalmas és kitartást igényel:

Ásás, gyomlálás: Ősszel, amikor amúgy is szükséges a kert alapos felásása, érdemes kihasználni az alkalmat, és a tarackot lehetőleg teljes gyökerével együtt eltávolítani. Fontos, hogy minden gyökérrészt kiszedjünk, mert az apró gyökérdarabokból is új tarack nőhet.

Gyepben látott tarack: Mivel az egyszikű gyomirtók nem hatnak rá a pázsitban, csak mechanikus eltávolítás jöhet szóba. A tarackkal fertőzött részeket fel kell ásni, a gyökereket kiszedni, majd fűmaggal újravetni.

Nagy fertőzöttség esetén: Ha nagyon elterjedt a tarack, a teljes felső talajréteget el kell távolítani, majd gyomirtó szerrel kezelni a földet, és legalább két hétig várni az újravetéssel.

Fekete fóliás takarás: Lefedhetjük a fertőzött területet fekete fóliával, így minden, ami alatta van, elpusztul – a tarack is.

Magaságyás használata: Egy magaságyásba csak tiszta, tarackmentes földet töltsünk, így megakadályozhatjuk a gyomnövény betelepülését.

Bár a taracktól való megszabadulás hosszadalmas és kitartó munkát igényel, nem lehetetlen. A lényeg, hogy következetesen, lehetőleg minden filigrán gyökérrészt eltávolítsunk a földből, és folyamatosan figyeljünk kertünk egészségére – így sikeresen visszaszoríthatjuk ezt a makacs gyomot.