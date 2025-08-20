augusztus 20., szerda

A nyárutó nagy durranása

1 órája

Zimba, Zulu-Yoda és Rezső is fesztiváloznak Gyöngyösön - de van egy bökkenő!

Címkék#Gyöngyösi Állatkert#programsorozatban#fesztivál#családi program

Augusztus 20-tól 24-ig öt napon át tartó fesztivál várja az állatbarátokat Gyöngyösön. A Gyöngyösi Állatkert az időjárás változékonysága miatt naponta közli a biztonsággal megtartható eseményket.

Szabó István

Augusztus 20-án kezdődik az 5 napon át tartó Gyöngyösi Állatkert Fesztivál. A mátraalji állatpark tájékoztatása szerint az augusztus 24-ig tartó programsorozatban látványetetések, kirakodóvásár, izgalmas játékok, kiállítók várják az állatkertbe látogatókat. Zimba, Zulu-Yoda, Rezső és a park megannyi lakója már készül a vidám napokra. Az időjárás várható változékonysága miatt azonban a szervezők naponta közzéteszik a közösségi oldalukon a másnap biztonsággal megtartható események listáját.

A Gyöngyösi Állatkert szurikátái is érdeklődve várják a fesztivált
A Gyöngyösi Állatkert szurikátái is érdeklődve várják a fesztivált
Fotó: Czímer Tamás / heol.hu

Augusztus 20-án vásár várja a vendégeket, benne finom mézekkel, íncsiklandó sajtokkal, tea különlegességek, natúr kozmetikumokkal, frissítő szörpökkel, lekvárokkal, aszalékokkal, mesés dísztárgyakkal, közölték a szervezők.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Vendégünk lesz a Mátra Múzeum, akik egy szupernek ígérkező program során mutatják be nekünk a régészetet paleontológiai szempontból. Az ingyenes programban ki is próbálhatjuk, milyen egy feltárás. Itt lesz a Mátrai Népi Játékok, szintén ingyenes hagyományőrző játékokon próbálgathatjuk ügyességünk, gyorsaságunk, állóképességünk. A már szokásos látványetetések 10 óra 30 perctől 16 óra 30-ig tartanak óránként. Díjmentes lesz lesz az arcfestés és az állatkert ugrálóvára. A fesztivál az általános díjszabással látogatható. A nyárutón is megbízható program a családok számára a Gyöngyösi Állatkert, ahol közel hozzuk a természetet! – tájékoztatott a Gyöngyösi Állatkert.

A Gyöngyösi Állatkert kisgyermekes családok számára is kényelmesen bejárható

A gyöngyösi állatpark jelenleg Magyarország legidősebb magánállatkertje, Heves vármegye első és egyetlen egzotikus állatokat bemutató zoológiai intézménye. A 2 hektáros terület kisgyermekes családok számára is kényelmesen bejárható, mintegy száz állatfaj több száz egyede ismerhető meg.


 

