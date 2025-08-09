augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulók
Oroszlánok világnapja

1 órája

Zimba, Elza és Linua már nagyon várja a Mátraalján a velük ünneplőket

Címkék#Gyöngyösi Állatkert#oroszlán#világnap

Az oroszlánok világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy a nagyragadozók fennmaradása is veszélybe került. A Gyöngyösi Állatkert augusztus 10-én oroszlános napra várja a látogatókat.

Szabó István

Vasárnap a Gyöngyösi Állatkert oroszlánjai is nagy napot ünnepelnek. Augusztus 10-e az oroszlánok világnapja, amely globális kezdeményezés, célja az oroszlánok védelme és a velük kapcsolatos tudatosság növelése. A világnap felhívja a figyelmet a globális természetvédelemre, az ökoszisztéma törékeny egyensúlya fenntartásának fontosságára, olvasható Állatorvostudományi Egyetem Budapest honlapján.

A Gyöngyösi Állatkert hímoroszlánja, Zimba már készül a vasárnapra
A Gyöngyösi Állatkert hímoroszlánja, Zimba már készül a vasárnapra
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

– Az oroszlánoknak az elmúlt évtizedekben számos kihívással kellett szembenézniük, melyek komolyan veszélyeztetik fennmaradásukat. Számuk az elmúlt 20 évben jelentősen csökkent. Az afrikai populációban a Természetvédelmi Világszövettség (IUCN) 2024-es adatai szerint 23 -39 000 közöttire tehető, de vannak becslések, ami szerint a 20 000 példányt is alig éri el. A probléma összetett: az élőhelyek zsugorodása, az illegális vadászat, az ember-állat konfliktusok, valamint a zsákmányállatok számának csökkenése mind hozzájárultak a nagymacskák veszélyeztetettségéhez. Az oroszlánok kulcsszerepet játszanak élőhelyük természetes egyensúlyi állapotának a fenntartásában, a tápláléklánc csúcsán állnak, hiányuk nyilvánvaló következménye a zsákmányállatok túlszaporodása, ami az élőhelyek túllegeléséhez, s ezen keresztül a terület pusztulásához vezethet – írja az egyetem weboldala.

A Gyöngyösi Állatkert három oroszlánja már várja a világnapot

Heves vármegyében oroszlánokat a Gyöngyösi Állatkertben láthatunk. Kardos Roland zoo-pedagógus arról beszélt portálunknak, hogy jelenleg három oroszlán él a maátraalji állatparkban.

– A hím Zimba, Elza és Linua a nőstények a lakóink. Már 17 évesek elmúltak, s így bizony szépkorúaknak mondhatók, hiszen az oroszlánok átlagéletkora mintegy 15 év. Ennek ellenére mindhárman jó egészségnek örvendenek. Zimba az Abonyban működő állatkertből került egykor Gyöngyösre, a nőstények pedig a debreceni állatkertben látták meg a napvilágot. Mindhárman várják már a látogatókat vasárnap, amikor a világnapjukat ünnepeljük együtt a vendégeinkkel – részletezte Kardos Roland.

Elza és Linua is várja a látogatókat
Elza és Linua is várja a látogatókat
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Mint megtudtuk, augusztus 10-én Zimba, Elza és Linua délelőtt és délután is látványetetésen kap finom falatokat. Bemutatkoznak az afrikai szavannákon élő társaik, a szurikáták, leopárdok, zebrák és páviánok látványetetéseire is sor kerül. Az állatkert dolgozói afrikai ősi törzsi testfestéssel dekorálják az arcukat, és felcsendülnek az Oroszlánkirály mese legnépszerűbb dallamai is. Vetítésen látható a legendás Elza a vadon szülötte című film, de a nyugalomra vágyóknak relaxáló afrikai zene is szól vasárnap a Gyöngyösi Állatkertben.

 

