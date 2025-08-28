Változik az inkasszó köre, de a fogorvosi ügyelet is a gyöngyösi kistérségben

A gyöngyösi képviselő-testület a csütörtöki rendes ülésén elfogadta a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának átfogó felülvizsgálatáról, és annak pontosításáról szóló előterjesztést. A 2013. január 1-én hatályba lépett, azóta több ízben módosított megállapodás jelenleg hatályos verzióját a megállapodás értelmében a társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. A gyöngyösi önkormányzat gesztorságával működő, a térség több mint 20 önkormányzatát tömörítő társulási tanács a felülvizsgálatot már korábban elfogadta, tudatta a képviselőkkel Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere, a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása elnöke.

A gyöngyösi képviselő-testület csütörtöki ülése

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Az előterjesztő Szókovács Péter az indítványban rámutatott, hogy átfogó felülvizsgálat ezidáig nem történt, a dokumentumot szükség szerint, leginkább új település csatlakozása, új feladatok meghatározása, vagy szervezeti kérdések miatt módosították a tagok. Ugyanakkor egyes jogszabályi, szervezeti változások is indokolták a megállapodás teljes felülvizsgálatát, amelyet a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal a társulás munkaszervezeteként végezte el. Ennek eredményeként a városvezető új megállapodás elfogadására tett javaslatot.

A gyöngyösi képviselő-testület egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal

– Az új megállapodás-tervezet – a folyamatosság és áttekinthetőség érdekében – igazodik a hatályos megállapodás szerkezetéhez. A felülvizsgálat során értelemszerűen megtartottuk a jelenleg is jogszerű, célszerű működést biztosító rendelkezéseket, és pontosítottuk a már időszerűtlen vagy célszerűtlen szabályokat. Pontosítottuk a tagönkormányzatok lakosságszámát a 2024. január 1-jei állapotnak megfelelően, hiszen a mindenkori költségvetés megalkotása során is a tárgyévet megelőző év január elsejei lakosságszám irányadó. A munkaszervezet megnevezését, a székhely település Polgármesteri Hivataláról Közös a Önkormányzati Hivatalra változtattuk. A társulás tevékenységének működési területét pontosítottuk, elsődlegesen a tagönkormányzatok által alkotott járásra, illetve a társulást alkotó helyi önkormányzatok közigazgatási területére szűkítettük – ismertette Szókovács Péter.