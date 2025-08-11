augusztus 11., hétfő

Gyöngyösiek, figyelem!

1 órája

Megváltozott a nyolcvanasi kisposta nyitvatartása

Címkék#Magyar Posta Zrt#postapartner#nyolcvanas#gyöngyösi kisposta

A gyöngyösiek új ügyfélfogadási rend szerint vehetik igénybe augusztus 1-től az Olimpia utcai hivatal szolgáltatásait. A gyöngyösi kisposta a postapartner programban működik.

Szabó István

Augusztus elsejétől új nyitvatartási idővel üzemel a nyolcvanas városrészben a gyöngyösi kisposta, tette közzé a városháza a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatósága tájékoztatását.

A gyöngyösi kisposta tavaly januárban nyitott ki újra
A gyöngyösi kisposta tavaly januárban nyitott ki újra
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Az igazgatóság Szókovács Péter polgármesternek címzett levelében ismertette a Gyöngyös postapartner állandó nyitvatartási idő változását. Eszerint az Olimpia utca 8. szám alatti – a gyöngyösiek által kisposta néven közismert hivatal – augusztus 1-től az alábbi nyitvatartási idővel üzemel:

A gyöngyösi kisposta új nyitvatartással üzemel

- hétfő: 08:00-17:00
- kedd: 08:00-16:00
- szerda: 08:00-16:00
- csütörtök: 08:00-16:00
- péntek: 08:00-15:00
- szombat: zárva
- vasárnap: zárva

A változásról a lakosságot plakát útján tájékoztatják, közölte a gyöngyösi városháza a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság közleménye alapján.


 

