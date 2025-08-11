Megváltozott a nyolcvanasi kisposta nyitvatartása

Augusztus elsejétől új nyitvatartási idővel üzemel a nyolcvanas városrészben a gyöngyösi kisposta, tette közzé a városháza a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatósága tájékoztatását.

A gyöngyösi kisposta tavaly januárban nyitott ki újra

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Az igazgatóság Szókovács Péter polgármesternek címzett levelében ismertette a Gyöngyös postapartner állandó nyitvatartási idő változását. Eszerint az Olimpia utca 8. szám alatti – a gyöngyösiek által kisposta néven közismert hivatal – augusztus 1-től az alábbi nyitvatartási idővel üzemel:

A gyöngyösi kisposta új nyitvatartással üzemel

- hétfő: 08:00-17:00

- kedd: 08:00-16:00

- szerda: 08:00-16:00

- csütörtök: 08:00-16:00

- péntek: 08:00-15:00

- szombat: zárva

- vasárnap: zárva

A változásról a lakosságot plakát útján tájékoztatják, közölte a gyöngyösi városháza a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság közleménye alapján.