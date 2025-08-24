10 perce
Járvány terjedése miatt született szigorú döntés Gyöngyösön
A város becsületes tanácsa két évszázaddal ezelőtti döntéseiből válogattunk. Gyöngyösön határozatot hoztak a kolerajárvány miatt, és az új bába ügyében is döntöttek.
Gyöngyösön határozatot hozni a város becsületes tanácsa évszázadok óta nem volt rest még az augusztusi kánikulában sem. A város érdekében hozott döntésekből szemezgettük a Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatározta... 1659-1848 című 1984-ben megjelent kötetből. A két évszázados határozatokat szemlélve felmerülhet az olvasóban, vajon az évszámok változásán túl van-e valami új a nap alatt?
Megérkezett Gyöngyösre az új bába
1811. augusztus 3.
Kmet Teréziának, minthogy a bábaságot – amint diplomája bizonyítja – a pesti tanintézetben kitanulta, engedélyezzük, hogy a diplomáját bemutassa a városunk természettudós testületének, hogy ők a felvett új bábáról a nemes vármegyének jelentést tehessenek. Mindezt azért rendeltük el, hogy nevezett a bábaságot városunkban folytathassa, hogy a születések tekintetében a közjó fogyatkozást ne szenvedjen.
Inkasszálni rendelték a vásári helypénzt
1814. augusztus 17.
Minden találgatás elkerülése érdekében elhatároztuk. hogy a jövő Szent Erzsébetkor a vásárra vezető valamennyi útvonalon deszkabódékat és sorompókat kell emelni, hogy ott helyben inkasszálni lehessen a helypénzt mind a lábon érkezett jószág, mind a szekéren hozott áruk után. Azért pedig, hogy mindez a vásárosoknak jó korán a tudtára jusson, meghagytuk a jegyzői hivatalnak, hogy a mihez tartás végett a vásárban több helyen írásban kihirdesse.
Az Isteni szolgálathoz való buzgóság az emberekben láthatóképpen megfogyott
1815. augusztus 6.
Még dicsőséges örök emlékezetű Felséges Római Császárné és Apostoli Királynénk Nagy Asszonyunk Mária Terézia uralkodása alatt lett kegyelmes királyi parancsolattal szabályozva a vásári napok és ünnepek megtartása. Az Isteni szolgálathoz való buzgóság azonban az emberekben láthatóképpen annyira megfogyott, hogy azoknak szentül való ünneplése majdnem egészen elenyészett. Erre nézve a Felséges parancsolatot kikerestük és meghatároztuk, hogy holnap a vásárbírónak a miheztartás végett adattasson ki a rendelet: a vidékbelieket tiltsa el ilyen napokon az árusítástól.
Határozatot hoztak a káromkodók elrettentésére Gyöngyösön
1827. augusztus 16.
Meghagytuk ezúton a vásári kapitány úrnak, hogy a mézeskalácsos, fésűs, és más tisztesebb portékákat árusító sátrakat Méltóságos Báró Orczy Lőrinc Ő Nagysága háza elé rendelje, a rézműveseket ellenben az ispotály templom falához küldje.
Gyöngyösön határozatot hoztak a terjedő kolerajárvány miatt
1831. augusztus 6. 12.
Azért, hogy a most uralkodó epekórság (kolera) nyavalyának elhárítása érdekében a felsőbb helyekről rendelt szigorú járványfelügyelet még sikeresebben megtörténjen, elhatároztuk, hogy minden útvonalon erős őrséget álljanak az oda kirendelt céhek. A nemes tanácstól kiküldött felvigyázók gyakrabban ellenőrizzék az őrt álló céheket, és ha a felvigyázásban valami hátramaradást tapasztalnának, azt azonnal kötelesek bejelenteni.
Éjjeli tűzfigyelőket rendeltek a toronyba
1836. augusztus 16.
A tanácsunk annak figyelembevételével, hogy édes hazánkban több nevezetes város és helység szerencsétlen tűzesetek által majdnem egészen porig égett, határozatot hozott azért, nehogy városunk is ezen rendkívüli szárazságban a könnyen fellobbanó lángok martaléka legyen. Ezért minden tűzvédelmi rendelkezés szigorú megtartását a városban gyakrabban ki kell hirdetni. Az éjjeli vigyázók eddigi számát meg kel emelni. A házakat kádakkal kell ellátni. A város lámpagyújtogatóinak éjjelenként a toronyba kell felmenniük felügyelni a városra.
1846. augusztus 1.
A holnapi napon közhírré tenni rendeltük, hogy a gyalogos fanapokon a lakosok közül lovas vagy szamaras taligákkal senki ne merészeljen az erdőbe fáért menni, meg megbüntetjük.
A kofák és a hentesek a városon kívül lefoglalták a vásárra érkezők áruját
1846. augusztus 8.
Panasz érkezett tanácsunkhoz, hogy a kebelünkbeli kofák és hentesek a heti vásárok alkalmával korán reggel, még jó távolságra a város szélétől útját állják a vásárra jövőknek, és azoktól az árut a lakosok elől lefoglalják. Ennek korlátozása szükséges – jóllehet a szabad adás és vevés mindenkinek megengedett –, mert olyan visszaélések történnek, hogy így az eladandó áru ára felemelkedik, sőt, más venni szándékozó lakosaink emiatt áruhoz sem jutnak. Tanácsunk egy küldöttséget nevez ki, amely a városon kívül arra köteles felügyelni, hogy ott a kofák a vásárosoktól semminemű árut le ne foglaljanak, a piacon pedig reggeli 9 óráig ezt megtenni ne merészeljenek.
Éjszakai gyújtogatók ellen szerveztek őrjáratot Gyöngyösön
