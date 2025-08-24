Járvány terjedése miatt született szigorú döntés Gyöngyösön

Gyöngyösön határozatot hozni a város becsületes tanácsa évszázadok óta nem volt rest még az augusztusi kánikulában sem. A város érdekében hozott döntésekből szemezgettük a Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatározta... 1659-1848 című 1984-ben megjelent kötetből. A két évszázados határozatokat szemlélve felmerülhet az olvasóban, vajon az évszámok változásán túl van-e valami új a nap alatt?

Gyöngyösön határozatot hoztak közel kétszáz éve a kolerajárvány és a kofák ellen is

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Megérkezett Gyöngyösre az új bába

1811. augusztus 3.

Kmet Teréziának, minthogy a bábaságot – amint diplomája bizonyítja – a pesti tanintézetben kitanulta, engedélyezzük, hogy a diplomáját bemutassa a városunk természettudós testületének, hogy ők a felvett új bábáról a nemes vármegyének jelentést tehessenek. Mindezt azért rendeltük el, hogy nevezett a bábaságot városunkban folytathassa, hogy a születések tekintetében a közjó fogyatkozást ne szenvedjen.

Inkasszálni rendelték a vásári helypénzt

1814. augusztus 17.

Minden találgatás elkerülése érdekében elhatároztuk. hogy a jövő Szent Erzsébetkor a vásárra vezető valamennyi útvonalon deszkabódékat és sorompókat kell emelni, hogy ott helyben inkasszálni lehessen a helypénzt mind a lábon érkezett jószág, mind a szekéren hozott áruk után. Azért pedig, hogy mindez a vásárosoknak jó korán a tudtára jusson, meghagytuk a jegyzői hivatalnak, hogy a mihez tartás végett a vásárban több helyen írásban kihirdesse.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az Isteni szolgálathoz való buzgóság az emberekben láthatóképpen megfogyott

1815. augusztus 6.

Még dicsőséges örök emlékezetű Felséges Római Császárné és Apostoli Királynénk Nagy Asszonyunk Mária Terézia uralkodása alatt lett kegyelmes királyi parancsolattal szabályozva a vásári napok és ünnepek megtartása. Az Isteni szolgálathoz való buzgóság azonban az emberekben láthatóképpen annyira megfogyott, hogy azoknak szentül való ünneplése majdnem egészen elenyészett. Erre nézve a Felséges parancsolatot kikerestük és meghatároztuk, hogy holnap a vásárbírónak a miheztartás végett adattasson ki a rendelet: a vidékbelieket tiltsa el ilyen napokon az árusítástól.