Sikeresen pályáztak

Több mint 61 milliós útfejlesztés indult a hevesi kisvárosban

A TOP Plusz révén 61,49 millió forint pályázati összegből kezdődött meg a gyöngyöspatai Alkotmány út felújítása. Gyöngyöspatán ez év december 31-re tervezik befejezni a projektet.

Szabó István

Elkezdődtek a Belterületi út fejlesztése Gyöngyöspatán elnevezésű projekt kivitelezési munkálatai az Alkotmány úton, tájékoztatta portálunkat Hevér Lászlóné polgármester. 

Gyöngyöspatán december végére készülnek el a több mint 61 millió forintos projekttel
Forrás: illusztráció / heol.hu

A városvezető elmondta, hogy Gyöngyöspata Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében (TOP Plusz) pályázatot nyújtott be 2023. januárjában, amely alapján 61,49 millió forint vissza nem térítendő, száz százalékos intenzitású európai uniós támogatásban részesült. A projekt a Széchenyi Terv Plusz programban valósul meg, tette hozzá.

Gyöngyöspatán az év végére készül el az Alkotmány út

– A projekt célja Gyöngyöspata belterületi úthálózatának fejlesztése és közlekedésbiztonsági elemek megvalósítása. A burkolat az út teljes szélességében 183 méter hosszúságban újul meg a padka egyoldali 0,5 méter széles, 5 százalékos oldalesésével. A felújítás követi a meglévő nyomvonalat, attól nem tér el, nem szélesedik. A tervezett vízszintes és magassági vonalvezetése a meglévő út- és terepvisznyokhoz igazodik. A padka tervezetten 10 centiméter Z 0-22 zúzottkővel kerül felújításra.
Az Alkotmány út a Szűcsi útba csatlakozik, mely szintén önkormányzati területen található, így a projekt műszaki tartalma száz százalékos önkormányzati tulajdonban lévő területen valósul meg, idegen területet nem érintünk. A beavatkozással érintett részeken a padkaanyagot tovább vezetjük. Ezen útszakasszal együtt a kapcsolódó csapadékvíz-elvezetést is fejlesztjük, amely kiemelten fontos kérdés az adott útszakaszon. Így a projekt részei az árok profilozása lejtéssel, valamint földmedrű szikkasztó árok profilozása is – részletezte Hevér Lászlóné.

Mint megtudtuk, a projekt befejezésének dátuma ez év december 31-e.

 

