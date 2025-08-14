Ha megvásárolta ezt a terméket, azonnal vigye vissza – rákkeltő anyag kerülhet belőle az élelmiszerbe

A TEDi Árukereskedelmi Kft. visszahívást rendelt el a forgalmazott habkanál nevű termékére, mivel laborvizsgálatok során határértéket meghaladó primer aromás aminok (PAA) kioldódását mutatták ki. Ezek az anyagok, ha élelmiszerrel érintkeznek, rákkeltő hatásúak lehetnek - írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Veszélyes lehet a habkanál, haladéktalanul vigye vissza, ha megvásárolta!

Forrás: nkfh.gov.hu

Egészségügyi kockázatot okozhat a habkanál

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve saját hatáskörben intézkedett: a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonását és a fogyasztóktól történő visszahívását biztosította. A visszagyűjtött termékek további sorsát – például megsemmisítésüket vagy elszállításukat – a hatóság folyamatosan ellenőrzi.