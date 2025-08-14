1 órája
Ha megvásárolta ezt a terméket, azonnal vigye vissza – rákkeltő anyag kerülhet belőle az élelmiszerbe
A fogyasztóvédelmi hatóság kötelező termékvisszahívást hirdetett. Ha Ön megvásárolta az érintett terméket, az alábbi lépések szerint járjon el.
A TEDi Árukereskedelmi Kft. visszahívást rendelt el a forgalmazott habkanál nevű termékére, mivel laborvizsgálatok során határértéket meghaladó primer aromás aminok (PAA) kioldódását mutatták ki. Ezek az anyagok, ha élelmiszerrel érintkeznek, rákkeltő hatásúak lehetnek - írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Egészségügyi kockázatot okozhat a habkanál
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve saját hatáskörben intézkedett: a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonását és a fogyasztóktól történő visszahívását biztosította. A visszagyűjtött termékek további sorsát – például megsemmisítésüket vagy elszállításukat – a hatóság folyamatosan ellenőrzi.
Az érintett termék adatai:
- Termék neve: Habkanál
- Vonalkód: 82019001001000000200
- Értékesítési időszak: 2023.12.19-től 2025.06.13-ig
- Visszahívás oka: primer aromás amin kioldódás
A primer aromás aminok szerves vegyületek, amelyeket műanyag- és festékgyártásban, valamint élelmiszerekkel érintkező anyagok előállításához használnak. Élelmiszerbe kerülve karcinogén hatásúak lehetnek, ezért a hatóság és a forgalmazó is arra kéri a vásárlókat: ha Ön megvásárolta a fenti azonosítókkal rendelkező habkanalat, ne használja azt!
