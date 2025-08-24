Halálos baleset és drámai életmentés - ez történt Hevesben a hétvégén

Nem telt eseménytelenül a hétvége Heves vármegyében. A kissé őszies időjárást hozó pihenőnapokra jutott jó pár szabadtéri program, ahová fotósaink is kilátogattak, de sajnos tragédia is jutott a hétvégére. Tudósítottunk sikeres életmentésről szombaton, amikor Mátraballán egy kútból kellett egy szerencsétlenül járt embert felhozni, de sajnos halálos baleset is történt vasárnap az M3-as autópályán.

Halálos baleset az M3-ason – A személyautó szinte teljesen a kamion alá szorult

Összekötötte életét Oczella Eszter testépítő és a színész Baronits Gábor, a sztárpár pedig fotókat is megosztott a közönséggel a nagy napról.