augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Halálos baleset és drámai életmentés - ez történt Hevesben a hétvégén

Címkék#M3-as autópálya#hírösszefoglaló#baleset

Rengeteg programot kínált Heves vármegye a hétvégén, nótával, találkozóval, falunappal. Volt ok az örömre, de a bánatra is, sajnos tragédia árnyékolta be a vasárnapot.

Tóth Balázs

Nem telt eseménytelenül a hétvége Heves vármegyében. A kissé őszies időjárást hozó pihenőnapokra jutott jó pár szabadtéri program, ahová fotósaink is kilátogattak, de sajnos tragédia is jutott a hétvégére. Tudósítottunk sikeres életmentésről szombaton, amikor Mátraballán egy kútból kellett egy szerencsétlenül járt embert felhozni, de sajnos halálos baleset is történt vasárnap az M3-as autópályán.

Halálos baleset az M3-ason – A személyautó szinte teljesen a kamion alá szorult

 

 Összekötötte életét Oczella Eszter testépítő és a színész Baronits Gábor, a sztárpár pedig fotókat is megosztott a közönséggel a nagy napról.

 

Közösen ünnepeltek a felsővárosiak, egész napos program várta az északi városrészben élőket a Nemzedékek terén. Kiosztották a Felsőváros Csillaga közösségi díjat is, amelyet Hangrád Vivien vehetett át.

 

Pénteken és szombaton is büfékocsik töltötték meg a Dobó teret. A Food Truck Show-n koncertek is voltak.

 

Öregdiákjait várta vissza a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium. Szombaton a néhány, vagy akár 50-60 éve végzett gárdonyisok körbejárhatták az épületeket, hallhattak az újdonságokról és nosztalgiázhattak.

 

Verpeléten a szüret kezdetét ünnepelték borral és nótával. A városban volt szüreti felvonulás is.

 

Falunapot rendeztek Mezőtárkányban, amelyen főzőverseny is volt.

 

Szombat este áramütés ért egy férfit Mátraballán, a Fő úton, miközben egy kút szivattyúját szerelte. A bajba jutott fiatalembert ki kellett menteni a kútból.

 

Kevés az eladó ingatlan Noszvajon, de sokan szeretnének odaköltözni, pláne az Otthon Start bejelentése után. Az önkormányzat segít megtalálni a összehozni az eladókat a vásárlókkal.

 

Vasárnap reggel halálos baleset történt az M3-as autópályán. Kerekharasztnál egy kamion pótkocsija alá csúszott hátulról egy személyautó, a sofőr nem élte túl az ütközést.


Vasárnap kisteherautóval ütközött össze egy motorvonat a Szolnok és Vámosgyörk közötti vasútvonalon Jászkiséren, az Apáti útnál. A balesetben nem sérült meg senki, viszont a szerelvény a baleset miatt nem tudott továbbmenni.

 

Egy utazni vágyó ember vasárnap nem volt hajlandó jegyet váltani az egyik egri buszon, ezzel megbénította a forgalmat, rendőrt kellett hívni ugyanis, hogy elrendezzék az ügyet.

 

Véget ért Hollandiában a kettesfogathajtó világbajnokság, amelyen a magyar csapat tagja volt a besenyőtelki Dani Marcell is. A díjhajtásban és maratonhajtásban is jól szereplő Dani csapatban világbajnoki címet ünnepelhetett.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu