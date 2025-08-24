1 órája
Halálos baleset és drámai életmentés - ez történt Hevesben a hétvégén
Rengeteg programot kínált Heves vármegye a hétvégén, nótával, találkozóval, falunappal. Volt ok az örömre, de a bánatra is, sajnos tragédia árnyékolta be a vasárnapot.
Nem telt eseménytelenül a hétvége Heves vármegyében. A kissé őszies időjárást hozó pihenőnapokra jutott jó pár szabadtéri program, ahová fotósaink is kilátogattak, de sajnos tragédia is jutott a hétvégére. Tudósítottunk sikeres életmentésről szombaton, amikor Mátraballán egy kútból kellett egy szerencsétlenül járt embert felhozni, de sajnos halálos baleset is történt vasárnap az M3-as autópályán.
Összekötötte életét Oczella Eszter testépítő és a színész Baronits Gábor, a sztárpár pedig fotókat is megosztott a közönséggel a nagy napról.
Eddig nem látott fotók láttak napvilágot a hevesi celeb esküvőjéről
Közösen ünnepeltek a felsővárosiak, egész napos program várta az északi városrészben élőket a Nemzedékek terén. Kiosztották a Felsőváros Csillaga közösségi díjat is, amelyet Hangrád Vivien vehetett át.
Pénteken és szombaton is büfékocsik töltötték meg a Dobó teret. A Food Truck Show-n koncertek is voltak.
Ízek és illatok kavalkádja a Dobó téren - fotókon a szombati forgatag
Öregdiákjait várta vissza a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium. Szombaton a néhány, vagy akár 50-60 éve végzett gárdonyisok körbejárhatták az épületeket, hallhattak az újdonságokról és nosztalgiázhattak.
Régi tanárok és csínytevések is előkerültek a gárdonyis diáktalálkozón
Verpeléten a szüret kezdetét ünnepelték borral és nótával. A városban volt szüreti felvonulás is.
Verpeléten a Bor és Nóta Ünnepén ereszthettük le a gőzt, ez a program minden korosztálynak szólt + fotók, videó
Falunapot rendeztek Mezőtárkányban, amelyen főzőverseny is volt.
Az államalapítás ünnepét és a falunapot a fakanalak kopogása nyitotta meg Mezőtárkányban
Szombat este áramütés ért egy férfit Mátraballán, a Fő úton, miközben egy kút szivattyúját szerelte. A bajba jutott fiatalembert ki kellett menteni a kútból.
Megdöbbentő baleset Mátraballán – Zárlatos csörlő miatt zuhant a kútba a fiatal férfi
Kevés az eladó ingatlan Noszvajon, de sokan szeretnének odaköltözni, pláne az Otthon Start bejelentése után. Az önkormányzat segít megtalálni a összehozni az eladókat a vásárlókkal.
Kilőtt az Otthon Start ezen a Heves megyei településen, az önkormányzatnak kell segíteni a beköltözni vágyókat
Vasárnap reggel halálos baleset történt az M3-as autópályán. Kerekharasztnál egy kamion pótkocsija alá csúszott hátulról egy személyautó, a sofőr nem élte túl az ütközést.
Vasárnap kisteherautóval ütközött össze egy motorvonat a Szolnok és Vámosgyörk közötti vasútvonalon Jászkiséren, az Apáti útnál. A balesetben nem sérült meg senki, viszont a szerelvény a baleset miatt nem tudott továbbmenni.
Egy utazni vágyó ember vasárnap nem volt hajlandó jegyet váltani az egyik egri buszon, ezzel megbénította a forgalmat, rendőrt kellett hívni ugyanis, hogy elrendezzék az ügyet.
Véget ért Hollandiában a kettesfogathajtó világbajnokság, amelyen a magyar csapat tagja volt a besenyőtelki Dani Marcell is. A díjhajtásban és maratonhajtásban is jól szereplő Dani csapatban világbajnoki címet ünnepelhetett.