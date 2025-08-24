augusztus 24., vasárnap

Koncertsorozat

Varga Viktorral, Opitz Barbival, Fásy Ádámmal ünnepel a Hatoslottó Hevesben

Címkék#Szerencsejáték Zrt#hatoslottó#koncertsorozat

Szeptembertől országos ingyenes koncertsorozat indul a Szerencsejáték Zrt. szervezésében. A Hatoslottó megújulása alkalmából több mint nyolcvan településen lépnek fel ismert hazai előadók.

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt 2025 szeptemberétől. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulásának apropóján tervezi az eseménysorozatot. Magyarország második legismertebb számsorsjátéka, amelynél a kezdetekben vidéki turnékon voltak a sorsolások, szeptember 4-én, majd’ 37 év után átalakul. A Szerencsekoncertek eseménysorozaton ismert hazai előadók, valamint néhány esetben komolyzenészek is fellépnek az ország szinte minden pontján.

Hatoslottó: megújul, kétszer is húzzák egy héten, s ezt jól meg is ünneplik Forrás: Mónus Márton / MTI
Hatoslottó: megújul, kétszer is húzzák egy héten, s ezt jól meg is ünneplik
Forrás: Mónus Márton / MTI

Megújul a Hatoslottó, erről mi is írtunk, szeptembertől az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra feladás mellett, 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket. A nemzeti lottótársaság azután döntött a Hatoslottó megújításáról, hogy a játékosok igénye egyre nőtt a gyorsabb lefolyású játékok iránt, ugyanakkor a tradíciókhoz való ragaszkodás is fontos szempont volt. A heti kétszeri sorsolással nemcsak a játék válik dinamikusabbá, hanem többszöri nyerési lehetőséget is ad a játékosoknak.

A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását méltó módon kívánja megünnepelni, ezért nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal készül. A következő két hónapban több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada, illetve épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad.

Hatoslottó ünnepe: ilyen koncertek lesznek Hevesben 

Az ország szinte minden pontjára jut majd a koncertekből: a szeptember 4-én kezdődő fellépések egészen október közepéig tartanak majd. Minden helyszínen változatos programmal készülnek a szervezők és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép majd. Megnéztük, Heves vármegyében hol lesznek koncertek. Szeptember 11-én Lőrinci lesz a sorozat megállója, fellép Varga Viktor és a Bebe and the Band. Hevesre szeptember 26-án érkezik Peter Srámek, a Fásy Ádám Live, az Edgár band, Opitz Barbi és Ruszó Tibi. Szilvásváradon szeptember 28-án lép föl Peter Srámek és Komonyi Zsuzsi. Egerből egyelőre annyit tudunk, hogy október 4-én lesz koncert, de a fellépőkről később érkezik információ.

 

