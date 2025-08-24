Varga Viktorral, Opitz Barbival, Fásy Ádámmal ünnepel a Hatoslottó Hevesben

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt 2025 szeptemberétől. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulásának apropóján tervezi az eseménysorozatot. Magyarország második legismertebb számsorsjátéka, amelynél a kezdetekben vidéki turnékon voltak a sorsolások, szeptember 4-én, majd’ 37 év után átalakul. A Szerencsekoncertek eseménysorozaton ismert hazai előadók, valamint néhány esetben komolyzenészek is fellépnek az ország szinte minden pontján.

Hatoslottó: megújul, kétszer is húzzák egy héten, s ezt jól meg is ünneplik

Forrás: Mónus Márton / MTI

Megújul a Hatoslottó, erről mi is írtunk, szeptembertől az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra feladás mellett, 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket. A nemzeti lottótársaság azután döntött a Hatoslottó megújításáról, hogy a játékosok igénye egyre nőtt a gyorsabb lefolyású játékok iránt, ugyanakkor a tradíciókhoz való ragaszkodás is fontos szempont volt. A heti kétszeri sorsolással nemcsak a játék válik dinamikusabbá, hanem többszöri nyerési lehetőséget is ad a játékosoknak.