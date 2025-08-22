Milliárdos esélyek kétszeres izgalommal – változik a hatoslottó

Szeptembertől új korszak kezdődik a hazai lottózásban: a Szerencsejáték Zrt. több változtatással teszi izgalmasabbá a játékot. A legfontosabb újdonság, hogy a hatoslottót ezentúl heti két alkalommal, csütörtökön és vasárnap sorsolják ki, ami több lehetőséget és izgalmat kínál a játékosoknak – írták. Az első csütörtöki sorsolás szeptember 4-én, 20 óra 45-kor lesz látható. A változtatás célja, hogy a játék élvezetesebb és mozgalmasabb legyen, valamint hogy a résztvevők nagyobb eséllyel próbálhassák ki szerencséjüket a főnyereményekért.

Az hatoslottó mindig is nagy népszerűségnek örvendő szerencsejáték volt, most változik

Az eddigi szabályokhoz képest egy jelentősebb módosítás is történt: augusztus 3-tól megszűnt az öthetes szelvény előre feladásának lehetősége. Mostantól a játékosok csak az adott heti sorsolásokra válthatják meg számaikat, előre pedig egy, két, öt vagy tíz játékra dönthetnek. Ez különösen azoknak kedvez, akik minden alkalommal ugyanazokat a számokat játsszák meg. A szelvény ára azonban változatlan marad: továbbra is 400 forint.

A változások mellett sokakat lázban tartott az augusztus 17-i sorsolás, amikor valaki telitalálatot ért el. A szerencsés játékos 1,39 milliárd forinttal lett gazdagabb, miután eltalálta a 33. játékhét nyerőszámait. Ezzel újabb milliárdost avatott a hatoslottó története, miközben a következő heti főnyeremény csupán 110 millió forint lesz. A hatalmas nyeremények híre mindig újra felkorbácsolja a képzeletet: mit tennénk, ha hirtelen milliárdosokká válnánk?

Már több ízben írtunk a nagyobb nyereményekről, illetve arról, hogy mire költenének az emberek. A családot természetesen mindenki segítené belőle, mindenki gondol a gyerekei jövőjére, van, aki barátaival is jót tenne, más végre otthont teremtene, s van, aki hosszú távú, stabil befektetéseket alapozna a pénzre.